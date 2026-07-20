Ramalan Zodiak Leo Mingguan 20 hingga 25 Juli 2026: Kendalikan Emosi, Atur Keuangan dan Hadapi Tantangan dengan Optimis

JawaPos.com - Minggu 19-25 Juli 2026 diprediksi menjadi pekan yang menuntut kesabaran dan kebijaksanaan bagi pemilik zodiak Leo.

Beberapa rencana mungkin belum memberikan hasil sesuai harapan sehingga Anda perlu berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan penting.

Hindari bertindak tergesa-gesa karena setiap pilihan yang dibuat akan memengaruhi langkah Anda ke depan.

Meski berbagai tantangan dapat muncul sepanjang minggu, bukan berarti semua peluang akan tertutup.

Sikap optimis menjadi kunci utama agar Leo mampu melewati setiap hambatan dengan baik.

Jangan biarkan rasa pesimis atau kurang percaya diri menguasai pikiran, karena ketenangan dalam menghadapi situasi akan membantu menemukan solusi yang tepat.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo mulai dari karier, asmara, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia pekerjaan, Leo diperkirakan menghadapi tekanan yang cukup tinggi.

Beban tugas yang meningkat dapat membuat Anda merasa kewalahan apabila tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan kerja menjadi hal yang sangat penting selama pekan ini.