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Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.49 WIB

Tampilannya Biasa Saja, Ini 6 Makanan dengan Kandungan Gizi Luar Biasa

ilustrasi tahu. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tahu. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua makanan sehat memiliki tampilan yang menarik atau menggugah selera. Beberapa jenis makanan justru sering diabaikan karena bentuk, warna, atau penyajiannya yang terlihat sederhana.

Padahal, di balik penampilannya yang kurang mencolok, makanan-makanan tersebut dapat menyimpan berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Kandungan vitamin, mineral, serat, hingga zat gizi lainnya membuat makanan ini tetap layak menjadi bagian dari pola makan sehat.

Memilih makanan tidak hanya perlu mempertimbangkan tampilan, tetapi juga nilai gizinya bagi kesehatan tubuh. Melansir Verywell Health, berikut enam makanan yang mungkin tidak terlihat menarik secara visual, tetapi memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat.

1. Hati

Hati sering diremehkan karena rasa yang kuat dan penampilannya. Namun, hati merupakan sumber nutrisi yang kaya, termasuk zat besi, vitamin A, vitamin B, dan protein.

Nutrisi-nutrisi ini sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Bisa membantu tubuh memproduksi sel darah merah dan mendukung tingkat energi serta fungsi kekebalan tubuh.

2. Sauerkraut

Sauerkraut kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, dan probiotik yang bermanfaat.

Serat dan probiotik mendukung kesehatan usus, pencernaan, dan keanekaragaman mikrobioma.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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