5 Tanaman Hias yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Kemakmuran, Cocok untuk Ruang Tamu

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Feng Shui, tanaman tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi untuk memperindah rumah, tetapi juga dianggap memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan pertumbuhan, kemakmuran, dan keseimbangan energi.

Elemen kayu yang diwakili oleh tanaman dipercaya mampu menghadirkan suasana yang lebih positif, meningkatkan keharmonisan, serta menciptakan lingkungan rumah yang terasa lebih nyaman.

Meski begitu, pemilihan jenis tanaman dan penempatannya menjadi hal yang penting dalam prinsip Feng Shui. Tanaman yang diletakkan di area tertentu, seperti ruang tamu, dipercaya dapat membantu menciptakan aliran energi kehidupan atau chi yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan penghuni rumah.

Mengutip ulasan English Jagran, berikut lima tanaman hias yang dipercaya dapat menghadirkan energi positif serta membawa keberuntungan menurut Feng Shui.

1. Money plant

Money plant atau tanaman uang adalah simbol kekayaan dan kemakmuran.

Penting untuk menempatkan tanaman ini di sudut tenggara ruang tamu untuk memperkuat kondisi keuangan dan mendatangkan kemakmuran ke dalam rumah.

2. Lucky bamboo

Dalam Feng Shui, tanaman ini melambangkan keberuntungan, umur panjang, dan kebahagiaan.