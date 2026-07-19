5 Faktor Kesehatan yang Dapat Sebabkan Seseorang Tidur Berlebihan hingga 12 Jam dalam Sehari

Ilustrasi orang yang melakukan tidur secara berlebihan (Freepik)
JawaPos.com – Tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam merupakan durasi yang dianjurkan bagi sebagian besar orang dewasa.
Namun, tidur lebih dari 9 jam secara rutin, bahkan hingga 12 jam atau lebih dalam sehari, dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu.
Berikut 5 penyebab yang dapat membuat seseorang mengalami tidur berlebihan hingga mencapai 12 jam dalam sehari, seperti dilansir dari laman Sleep Foundation.
1. Apnea Tidur
Apnea tidur menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernapasan berulang selama tidur sehingga kualitas istirahat menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut membuat tubuh tetap merasa lelah dan mengantuk meskipun telah tidur cukup lama. Akibatnya, penderita cenderung tidur lebih lama atau sering tidur pada siang hari untuk mengganti waktu istirahat yang terganggu.
2. Narkolepsi
Narkolepsi merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan rasa kantuk berlebihan pada siang hari dan dorongan kuat untuk tertidur secara tiba-tiba. Pada beberapa kasus, terutama narkolepsi sekunder, penderita dapat tidur lebih dari 10 jam setiap malam. Kondisi ini memerlukan penanganan medis agar gejalanya dapat dikendalikan.
3. Hipersomnia Idiopatik
Hipersomnia idiopatik adalah gangguan tidur yang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Penderita dapat tidur hingga 14 sampai 18 jam dalam sehari, tetapi tetap merasa lelah dan tidak segar setelah bangun tidur. Selain itu, mereka juga sering mengalami kesulitan untuk bangun dan tetap mengantuk sepanjang hari.
4. Depresi dan Kecemasan
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