Selain Rendah Lemak, Ini 5 Alasan Makanan Kukus Baik untuk Tubuh

JawaPos.com – Mengukus merupakan salah satu metode memasak yang menggunakan uap panas dari air mendidih untuk mematangkan makanan tanpa perlu banyak tambahan minyak.

Teknik memasak ini biasanya dilakukan dengan alat pengukus atau steamer, yaitu wadah khusus yang memiliki bagian berisi air di bawah tempat makanan diletakkan. Uap panas dari air tersebut kemudian membantu proses pematangan makanan.

Dibandingkan beberapa metode memasak lainnya, makanan yang dikukus sering dianggap lebih mampu mempertahankan kandungan nutrisi dan menjadi pilihan yang lebih sehat.

Dilansir dari Healthshots, ahli gizi Pooja Makhija menjelaskan beberapa alasan mengapa makanan yang diolah dengan cara dikukus dapat menjadi pilihan baik untuk mendukung pola makan sehat.

1. Menjaga vitamin dan mineral tetap utuh

Metode memasak konvensional seperti menggoreng atau merebus tidak banyak membantu dalam menjaga kualitas gizi makanan.

Proses mengukus mempertahankan vitamin dan mineral penting yang ditemukan dalam sayuran.

Mengukus dapat memperkuat kekuatan vitamin tertentu dalam makanan, seperti Vitamin B dan C, tiamin, serta niasin. Selain itu, beberapa mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, dan seng tetap utuh.

2. Tidak memerlukan minyak