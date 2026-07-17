Bukan Sekadar Gaya, Pecinta Warna Mencolok Disebut Memiliki 8 Sifat Menarik Ini

JawaPos.com – Pilihan warna dalam berpakaian sering kali dianggap sebagai salah satu cara seseorang mengekspresikan dirinya. Bagi sebagian orang, mengenakan warna-warna cerah dan berani menjadi bentuk kebebasan dalam menunjukkan karakter serta suasana hati.

Mereka yang menyukai warna mencolok kerap dikaitkan dengan berbagai karakter positif, mulai dari energi yang kuat, keberanian tampil berbeda, hingga rasa percaya diri yang tinggi. Gaya tersebut membuat mereka terlihat lebih menonjol dan mudah dikenali di lingkungan sekitar.

Dirangkum dari Myinnercreative, berikut delapan sifat yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang gemar menggunakan warna cerah, berani, dan mencolok sebagai bagian dari ekspresi diri mereka.

1. Mereka percaya diri

Ada sesuatu tentang warna-warna berani dan cerah yang memancarkan kepercayaan diri.

Orang-orang yang suka mengenakan warna-warna cerah ini tidak malu untuk tampil beda.

Mereka biasanya adalah orang-orang yang tidak takut menyuarakan pendapat, mengambil risiko, atau melangkah ke peran kepemimpinan.

2. Mereka memiliki semangat hidup

Dalam psikologi warna, warna yang tepat dikaitkan dengan energi positif dan rasa gembira.