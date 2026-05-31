Tak hanya Hot Flashes, Ini 9 Tanda Menopause Menakutkan yang Wajib Diketahui Sejak Dini

JawaPos.com - Fase perubahan biologis merupakan kepastian yang akan dihadapi oleh setiap wanita seiring bertambahnya usia. Memasuki masa transisi ini, tubuh akan mengalami lonjakan serta penurunan hormon yang drastis dan seringkali memicu perubahan besar. Sayangnya, minimnya edukasi membuat banyak wanita merasa terkejut dan tidak siap saat tanda-tanda awal menopause mulai bermunculan.

Transformasi fisik dan emosional ini kerap kali datang secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu, mirip seperti tamu tak diundang yang merusak kenyamanan. Bagi Anda yang belum membekali diri dengan informasi yang cukup, fase perimenopause atau transisi menuju menopause ini bisa terasa sangat membingungkan. Rasa cemas akibat hilangnya kendali atas tubuh sendiri menjadi tantangan psikologis yang berat bagi kesehatan mental wanita.

Namun, Anda tidak perlu merasa berjalan sendirian atau menganggap diri Anda mengalami gangguan mental yang aneh. Apa yang Anda rasakan merupakan respons biologis alami yang juga dialami oleh jutaan wanita lain di berbagai belahan dunia. Mengenali setiap sinyal yang dikirimkan oleh tubuh adalah langkah awal terbaik untuk berdamai dengan keadaan.

Dilansir dari YourTango, Minggu (31/5), pemahaman yang mendalam mengenai perubahan hormonal dapat membantu para wanita melewati masa perimenopause dengan lebih tenang. Berikut adalah beberapa gejala menopause yang benar-benar terasa menakutkan jika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda.

1. Serangan Amarah Hebat yang Dipicu Rasa Lapar (Hungry) Ketidakseimbangan hormon di fase perimenopause memiliki dampak yang sangat nyata terhadap cara otak merespons rasa lapar. Penurunan kadar estrogen secara mendadak bisa mengacaukan sinyal kenyang dan lapar, sehingga memicu rasa lapar yang ekstrem dalam waktu singkat. Ketika kebutuhan mendesak ini tidak segera terpenuhi, emosi Anda bisa meledak seketika tanpa kendali.

Kondisi psikosis akibat kelaparan ini sering kali membuat seorang wanita kehilangan kesabaran secara drastis saat menghadapi keterlambatan pelayanan di restoran. Anda bisa mendadak berubah menjadi sosok yang sangat agresif, menegur pramusaji dengan nada tinggi, hingga meluapkan amarah kepada manajer tempat tersebut. Ketegangan emosi ini sering kali membuat orang-orang di sekitar Anda merasa cemas dan serba salah.

Uniknya, setelah luapan amarah tersebut usai dan perut Anda mulai terisi, badai emosi tersebut akan berbalik arah secara instan. Anda akan langsung diliputi oleh rasa bersalah yang mendalam, penyesalan, hingga perasaan malu atas tindakan impulsif yang baru saja dilakukan. Fluktuasi emosi yang bergerak cepat ini murni disebabkan oleh kekacauan hormon, bukan karena kepribadian Anda yang buruk.

Perubahan suasana hati yang ekstrem ini menyerupai bom waktu yang siap meledak kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, penting bagi wanita di usia matang untuk selalu membawa camilan sehat di dalam tas mereka. Menjaga kadar gula darah tetap stabil adalah kunci utama untuk meredam ledakan amarah yang dipicu oleh rasa lapar yang akut.