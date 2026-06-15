Nutrisi Jadi Faktor Penting untuk Menjaga Performa hingga Finis BTN JAKIM 2026

JawaPos.com - Ajang lari jarak jauh kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban sekaligus magnet sport tourism yang mampu menarik peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Seiring meningkatnya jumlah pelari, perhatian terhadap kesiapan fisik dan strategi nutrisi selama perlombaan juga semakin besar karena berpengaruh langsung terhadap performa hingga garis finis.

"Sebagai official sports nutrition, kami ingin membantu para pelari bisa finish strong, healthy and happy," ujar Group Head of Marketing & Media Activation KALBE Consumer Health, Arwin Nugraha Hutasoit, saat menjelaskan keterlibatan EJ Sport dalam BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026.

Pada penyelenggaraan tahun ini, EJ Sport kembali hadir sebagai Official Sports Nutrition sekaligus 10K Presenting Partner. Kategori lari 10 kilometer secara resmi menggunakan nama "EJ Sport 10K", menandai keterlibatan yang kembali berlanjut setelah sebelumnya hadir pada Jakim 2024.

JAKIM 2026 berlangsung pada 13–14 Juni 2026 dan telah mengantongi Elite Label dari World Athletics. Sebanyak 45.500 pelari ambil bagian dalam ajang tersebut, termasuk lebih dari 1.000 atlet internasional yang berasal dari 46 negara.

Besarnya jumlah peserta membuat aspek pemenuhan energi selama lomba menjadi perhatian penting. Pada nomor 10K, half marathon, hingga marathon, tubuh mengalami pengurasan energi yang cukup besar. Ketika cadangan glikogen mulai menurun, pelari berisiko mengalami penurunan stamina dan kelelahan lebih cepat.

Karena itu, penggunaan nutrisi olahraga seperti energy gel semakin banyak digunakan oleh pelari sebagai sumber karbohidrat praktis yang dapat membantu menyediakan energi tambahan selama aktivitas berlangsung.