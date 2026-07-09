Lawan Gerah saat Cuaca Terik dengan 3 Masker Wajah Alami yang Menyegarkan

JawaPos.com - Suhu udara yang tinggi sering kali membuat kulit terasa lebih berminyak, lengket, dan kehilangan kesegarannya. Kondisi ini juga dapat memicu wajah tampak kusam apabila tidak dirawat dengan baik.

Untuk mengatasinya, Anda tidak perlu langsung memilih perawatan yang mahal. Beberapa bahan sederhana yang tersedia di dapur dapat diolah menjadi masker wajah alami yang membantu memberikan sensasi sejuk sekaligus menjaga kelembapan kulit saat cuaca panas.

Mengutip NDTV, berikut tiga resep masker wajah DIY yang mudah dibuat di rumah. Sebelum menggunakannya pada seluruh wajah, lakukan terlebih dahulu uji tempel pada area kecil kulit untuk memastikan tidak ada reaksi alergi terhadap bahan yang digunakan.

1. Masker Wajah Mentimun Yogurt

Atasi rasa panas dengan campuran yang menghidrasi ini.

Parut setengah mentimun, yang kaya akan air, lalu campurkan dengan 2 sendok makan yoghurt, yang membantu menjaga keseimbangan pH.

Kemudian tambahkan satu sendok makan jus lemon, yang kaya akan vitamin C.

Oleskan ke wajah Anda selama 15 menit lalu bilas dengan air dingin.

Cara kerjanya: Kandungan astringen dalam mentimun mengencangkan pori-pori, sementara yoghurt membantu mengangkat sel-sel kulit mati.