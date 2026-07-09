Tetap Aktif Meski Nyeri Sendi, Ini 6 Olahraga Ringan yang Layak Dicoba

ilustrasi orang yang bersepeda. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Nyeri sendi sering kali membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman. Meski demikian, kondisi tersebut bukan berarti seseorang harus menghindari olahraga sepenuhnya. Justru, aktivitas fisik yang dilakukan dengan tepat dapat membantu menjaga fungsi sendi tetap optimal.
Olahraga dengan intensitas ringan atau berdampak rendah umumnya lebih aman bagi penderita nyeri sendi. Jenis latihan ini dapat membantu meningkatkan kelenturan, memperkuat otot di sekitar sendi, melancarkan sirkulasi darah, serta mengurangi rasa kaku tanpa memberikan tekanan berlebihan.
Mengutip NDTV, berikut enam olahraga ringan yang dapat dilakukan secara rutin untuk membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kesehatan sendi.
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1. Berenang
Berenang menjadi salah satu pilihan olahraga berdampak rendah terbaik karena daya apung air menopang hingga 90 persen berat badan Anda.
Ini menghilangkan tekanan pada persendian yang nyeri. Setiap kayuhan melibatkan lengan, kaki, inti tubuh, dan punggung untuk latihan seluruh tubuh yang berfungsi sebagai kardio.
Pemula dapat memulai dengan gaya renang sederhana seperti gaya bebas atau gaya punggung selama 10-15 menit, dua hingga tiga kali seminggu.
2. Bersepeda
Bersepeda statis atau bersepeda santai di luar ruangan menargetkan tubuh bagian bawah dan jantung tanpa dampak keras seperti berlari.
Latihan ini memperkuat otot paha depan, paha belakang, dan betis, yang berfungsi sebagai penstabil alami untuk lutut dan pinggul.
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