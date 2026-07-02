Orang yang Mengeluh Tentang Hidup Namun Jarang Berubah Biasanya Mengulangi 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengeluh tentang hidup / foto: Magnific/stockking

JawaPos.com - "Hidup saya memang sulit." Kalimat seperti ini mungkin pernah kita dengar, atau bahkan pernah kita ucapkan sendiri. Mengeluh adalah bagian yang wajar dari kehidupan. Semua orang pernah merasa lelah, kecewa, atau frustrasi ketika kenyataan tidak sesuai harapan.



Namun, psikologi membedakan antara mengeluh sebagai pelepasan emosi dan mengeluh sebagai pola hidup. Pada kasus kedua, seseorang terus mengeluhkan keadaan tanpa benar-benar mengambil langkah untuk mengubahnya. Akibatnya, masalah yang sama terus berulang, sementara rasa tidak puas semakin besar.



Para psikolog menjelaskan bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada motivasi, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, ada sejumlah pola perilaku yang membuat seseorang terjebak dalam lingkaran keluhan tanpa solusi.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/7), terdapat sembilan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang yang terus mengeluh tentang hidup tetapi jarang benar-benar berubah.



1. Terlalu Fokus pada Masalah, Bukan Solusi



Orang yang terjebak dalam pola mengeluh biasanya menghabiskan sebagian besar energinya untuk membicarakan apa yang salah. Mereka dapat menjelaskan masalah secara rinci, tetapi kesulitan menjawab pertanyaan sederhana seperti, "Apa langkah pertama yang bisa dilakukan?"



Dalam psikologi, pola pikir yang berorientasi pada masalah cenderung meningkatkan stres karena otak terus mengulang pengalaman negatif. Sebaliknya, individu yang berorientasi pada solusi lebih mudah menemukan jalan keluar meski situasinya tidak ideal.



Bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan mengalokasikan lebih banyak energi untuk mencari tindakan yang realistis.



2. Menyalahkan Faktor di Luar Kendali



Kebiasaan berikutnya adalah selalu menempatkan penyebab kegagalan pada keadaan, lingkungan, nasib, atau orang lain.



Memang, ada banyak hal yang memang berada di luar kendali kita. Namun, ketika semua kesalahan selalu diarahkan ke luar diri, seseorang kehilangan rasa memiliki terhadap kehidupannya sendiri.



Psikologi menyebut pentingnya memiliki internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa tindakan pribadi tetap memiliki pengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Orang yang mengembangkan cara pandang ini cenderung lebih tangguh menghadapi tantangan.



3. Menunggu Motivasi Datang Terlebih Dahulu



Banyak orang berkata, "Saya akan berubah kalau sudah semangat."



Padahal, penelitian psikologi perilaku menunjukkan bahwa tindakan sering kali justru mendahului motivasi. Saat seseorang mulai melakukan langkah kecil secara konsisten, rasa percaya diri dan motivasi perlahan ikut tumbuh.



Menunggu motivasi datang tanpa melakukan apa pun hanya membuat perubahan terus tertunda.



4. Terjebak dalam Pola Pikir Korban



Mentalitas korban bukan berarti seseorang tidak pernah mengalami kesulitan. Banyak orang memang menghadapi pengalaman hidup yang berat.



Yang membedakan adalah bagaimana seseorang memandang dirinya setelah mengalami kesulitan tersebut. Individu yang terus-menerus melihat dirinya sebagai korban cenderung merasa tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki keadaan.



Sebaliknya, mereka yang memilih menjadi penyintas akan bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?"



Perbedaan sudut pandang ini sangat memengaruhi perilaku sehari-hari.



5. Mengulang Kebiasaan Lama tetapi Mengharapkan Hasil Berbeda



Perubahan tidak akan terjadi jika perilaku tetap sama.



Seseorang mungkin mengeluh tentang kondisi keuangan, tetapi tetap boros. Mengeluh tidak punya waktu, tetapi terus menunda pekerjaan. Mengeluh kesehatan menurun, tetapi tidak mengubah pola makan maupun aktivitas fisik.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali memiliki dampak jauh lebih besar dibanding niat besar yang hanya muncul sesekali.



6. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat kebiasaan ini semakin mudah terjadi.



Melihat pencapaian orang lain setiap hari dapat memunculkan perasaan tertinggal. Padahal, yang terlihat di layar sering kali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai perbandingan sosial, yang dapat menurunkan kepuasan hidup apabila dilakukan secara berlebihan.



Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, lebih sehat jika membandingkan diri dengan versi diri sendiri beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya.



7. Takut Keluar dari Zona Nyaman



Banyak orang ingin hidup berubah, tetapi enggan menghadapi rasa tidak nyaman yang menyertai perubahan.



Belajar keterampilan baru, mencari pekerjaan berbeda, membangun kebiasaan sehat, atau memulai usaha selalu melibatkan risiko dan ketidakpastian.



Ironisnya, tetap berada dalam kondisi yang tidak memuaskan sering kali terasa lebih nyaman dibanding mencoba sesuatu yang baru.



Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia memang cenderung memilih sesuatu yang familiar, meski tidak selalu menguntungkan.



8. Memiliki Dialog Batin yang Terlalu Negatif



Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri sangat memengaruhi perilakunya.



Kalimat seperti:



"Saya memang tidak berbakat."

"Saya pasti gagal."

"Tidak ada gunanya mencoba."



akan memperkuat keyakinan negatif yang akhirnya menjadi kenyataan melalui perilaku.



Sebaliknya, dialog batin yang realistis seperti, "Saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar," membantu seseorang tetap bergerak meski hasil belum terlihat.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa pikiran memengaruhi emosi, dan emosi kemudian memengaruhi tindakan.



9. Menganggap Perubahan Harus Terjadi Seketika



Salah satu penyebab terbesar seseorang berhenti berkembang adalah ekspektasi yang tidak realistis.



Mereka berharap hidup berubah drastis dalam hitungan hari. Ketika hasil tidak segera terlihat, mereka merasa usaha tersebut sia-sia lalu kembali ke kebiasaan lama.



Padahal, sebagian besar perubahan besar merupakan akumulasi dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu panjang.



Kesabaran menjadi bagian penting dari proses pertumbuhan.



Mengapa Kebiasaan Ini Sulit Diputus?



Otak manusia dirancang untuk menghemat energi. Karena itu, kebiasaan yang sudah berulang akan terasa otomatis, termasuk kebiasaan mengeluh.



Semakin sering seseorang mengulang pola pikir negatif tanpa mengambil tindakan, semakin kuat jalur kebiasaan tersebut terbentuk.



Kabar baiknya, kebiasaan juga dapat diubah. Perubahan memang tidak instan, tetapi sangat mungkin dilakukan melalui langkah-langkah kecil yang konsisten.



Cara Mulai Keluar dari Lingkaran Mengeluh



Jika merasa beberapa kebiasaan di atas masih sering dilakukan, tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu perubahan sederhana, misalnya:



Menuliskan satu solusi setiap kali menghadapi masalah.

Mengurangi waktu membandingkan diri di media sosial.

Menetapkan target kecil yang bisa diselesaikan setiap hari.

Mengganti dialog batin negatif dengan kalimat yang lebih realistis.

Merayakan kemajuan sekecil apa pun agar motivasi tetap terjaga.



Langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar dibanding rencana besar yang tidak pernah dimulai.



Penutup



Mengeluh bukanlah sesuatu yang salah. Setiap orang membutuhkan ruang untuk mengekspresikan emosi. Namun, ketika keluhan menjadi kebiasaan tanpa diikuti tindakan, kehidupan cenderung tetap berada di tempat yang sama.



Psikologi menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan mengenali sembilan pola di atas, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi diri dan mulai mengambil langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik.



Pada akhirnya, kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita, tetapi juga oleh bagaimana kita memilih untuk meresponsnya setiap hari.