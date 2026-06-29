Jangan Asal, Berikut Tips Foto Bareng Karakter Film Minions saat Meet & Greet

Kegiatan Meet & Greet bersama James dan Henry, karakter terbaru dari Minions & Monsters. (ist)
JawaPos.com – Minions menjadi salah satu karakter film yang digemari masyarakat tak terkecuali anak-anak. Mengisi masa liburan, menonton film terbaru Minions & Monster, yang dilanjutkan dengan sesi meet & greet bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas yang menyenangkan. Selain keluarga, anak-anak juga bisa playdatedengan teman-temannya.
Dalam rangkaian Season of Adventure, Anda bisa mengajak anak serta keluarga ke Lippo Mall Puri yang menghadirkan Meet & Greet eksklusif bersama karakter minions terbaru James dan Henry untuk pertama kalinya di Indonesia.
Diungkapkan Sanny Hartoyo, Mall Director Lippo Mall Puri, kegiatan Meet & Greet bersama James dan Henry, karakter terbaru dari Minions & Monsters, untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Pengunjung dapat bertemu dan berfoto bersama kedua karakter tersebut setiap Sabtu dan Minggu pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB, mulai 26 Juni hingga 12 Juli 2026.
“Kami ingin menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru dan berkesan, di mana anak-anak dapat bertemu langsung dengan karakter favorit mereka sekaligus menciptakan momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga,” ujar Sanny baru-baru ini.
Jika Anda ingin berfoto bersama dengan James dan Henry, Anda bisa mengikuti beberapa tips berikut.
1. Datang Lebih Awal
Pastikan Anda datang sebelum waktu meet & greet tiba. Usahakan 30 menit sebelum acara agar Anda bisa bersiap-siap jika ada syarat yang diperlukan. Terlebih penggemar minions yang cukup banyak. Mkain cepat Anda sampai, maka kesempatan untuk doto bersama lebih dulu makin lebar.
2. Sesuai Busana untuk Konten Medsos
Agar foto makin menggemaskan, tak ada salahnya Anda sesuaikan busana dengan tema minions. Bisa gunakan baju berwarna kuning. Atau mengenakan baju kuning yag dipadukan dengan baju overall khas minions.
3. Pastikan Anda punya Gaya ikonik
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