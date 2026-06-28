Samarkan Stretch Mark dengan Cepat, Ini 5 Pengobatan Alami yang Bisa Dicoba

ilustrasi stretch mark pada kulit. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Stretch mark merupakan salah satu masalah kulit yang umum dialami banyak orang, terutama saat kehamilan, perubahan berat badan yang signifikan, maupun masa pubertas.
Kondisi ini pada dasarnya menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami proses perubahan dan beradaptasi dengan kondisi baru.
Awalnya, stretch mark biasanya muncul sebagai garis berwarna merah atau ungu, kemudian seiring waktu akan memudar menjadi putih atau keabu-abuan.
Meskipun tidak berbahaya, banyak orang mencari cara untuk menyamarkan atau mengurangi tampilannya agar kulit terlihat lebih halus dan merata.
Mengutip English Jagran, berikut lima pengobatan alami yang dapat membantu memudarkan stretch mark secara bertahap.
1. Aloe vera
Dikenal karena khasiat penyembuhannya, gel aloe vera bantu menutrisi kulit dan mencerahkan stretch mark.
Ambil gel aloe vera secukupnya, lalu pijatkan pada stretch mark.
2. Scrub gula
Scrub gula bekerja dengan sangat baik dalam mengelupas kulit dan mendorong pergantian sel.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol