Samarkan Stretch Mark dengan Cepat, Ini 5 Pengobatan Alami yang Bisa Dicoba

JawaPos.com – Stretch mark merupakan salah satu masalah kulit yang umum dialami banyak orang, terutama saat kehamilan, perubahan berat badan yang signifikan, maupun masa pubertas.

Kondisi ini pada dasarnya menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami proses perubahan dan beradaptasi dengan kondisi baru.

Awalnya, stretch mark biasanya muncul sebagai garis berwarna merah atau ungu, kemudian seiring waktu akan memudar menjadi putih atau keabu-abuan.

Meskipun tidak berbahaya, banyak orang mencari cara untuk menyamarkan atau mengurangi tampilannya agar kulit terlihat lebih halus dan merata.

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Mengutip English Jagran, berikut lima pengobatan alami yang dapat membantu memudarkan stretch mark secara bertahap.

1. Aloe vera

Dikenal karena khasiat penyembuhannya, gel aloe vera bantu menutrisi kulit dan mencerahkan stretch mark.

Ambil gel aloe vera secukupnya, lalu pijatkan pada stretch mark.

2. Scrub gula