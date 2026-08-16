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Rabbany Wanadriani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 10.35 WIB

10 Tanda Rezeki Uang Bakal Datang Menghampiri Anda, Jangan Lewatkan!

ilustrasi banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sejak lama sebagian orang percaya bahwa perubahan di masa depan dapat diperhatikan dalam hal-hal kecil.

Perhatian khusus diberikan pada tanda-tanda yang konon mampu memperingatkan tentang uang, rezeki tak terduga, atau peningkatan situasi keuangan seseorang.

Misalnya Anda mungkin pernah mendengar bahwa telapak tangan kiri yang gatal berarti uang akan datang.

Kepercayaan ini adalah bagian dari budaya rakyat dan gagasan kuno tentang keberuntungan.

Tetapi beberapa di antaranya sangat tidak biasa sehingga menarik untuk dieksplorasi, bahkan hanya karena rasa ingin tahu.

Untuk mengetahuinya, melansir yourtango, mari simak tanda-tanda rezeki uang akan datang menghampiri Anda, jangan sampai terlewatkan!

1. Menemukan koin

Salah satu pertanda uang yang paling terkenal dikaitkan dengan menemukan sesuatu secara kebetulan.

Jika Anda melihat koin di tanah, itu dianggap sebagai pertanda baik dan kemungkinan indikasi pendapatan di masa depan.

Pada saat yang sama, uang yang ditemukan di persimpangan jalan dapat dianggap sebagai penemuan yang tidak diinginkan.

Editor: Hanny Suwindari
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