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Rabbany Wanadriani
Jumat, 26 Juni 2026 | 04.23 WIB

Sering Konsumsi Makanan Berminyak dan Berlemak? Ternyata Ini 4 Risiko Kesehatan yang Mengintai

Ilustrasi Makanan berlemak (freepik) - Image

Ilustrasi Makanan berlemak (freepik)

JawaPos.com – Meskipun makanan gorengan terasa lezat dan menggugah selera, konsumsi yang dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan.

Jenis makanan yang digoreng atau tinggi lemak ini umumnya mengandung kalori tinggi, lemak jenuh, garam, serta karbohidrat olahan, namun rendah serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Jika dikonsumsi terlalu sering, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan dalam jangka panjang.

Dikutip dari English Jagran, berikut sejumlah potensi risiko kesehatan yang dapat timbul akibat terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak atau berlemak.

1. Kembung dan sakit perut

Mengonsumsi makanan berminyak dan berlemak dapat menyebabkan perut kembung dan sakit perut.

Minyak berlebih memperlambat pencernaan, menyebabkan rasa tidak nyaman, mual, dan radang di perut. 

Hal ini memicu perut kembung, kram, dan sakit perut.

2. Penambahan berat badan

Mengonsumsi makanan berminyak secara teratur dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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