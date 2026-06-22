Ampuh Mengusir Hama, Ini 5 Tanaman Hias yang Sebaiknya Ada di Rumah

Ilustrasi tanaman hias yang sempurna untuk sudut ruang tamu/freepik.com
JawaPos.com - Musim hujan sering dianggap menyenangkan karena udara menjadi lebih sejuk dan suasana terasa segar. Namun di sisi lain, kondisi lembap juga bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit.
Lingkungan yang basah dan hangat dapat menjadi tempat berkembangnya serangga seperti lalat, kutu, dan hama lain yang berpotensi membawa bakteri atau jamur penyebab infeksi.
Menariknya, ada beberapa tanaman hias yang tidak hanya memperindah rumah, tetapi juga membantu mengusir serangga dan membuat lingkungan terasa lebih nyaman.
Mengutip English Jagran, berikut lima tanaman hias yang dipercaya dapat membantu mengurangi keberadaan serangga di rumah.
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1. Kemangi
Kemangi sering digunakan dalam berbagai masakan.
Tanaman ini menawarkan aroma manis yang mengusir lalat. Kemangi secara alami mengusir kumbang, lalat, ulat, dan nyamuk.
Kemangi juga melepaskan minyak yang menghasilkan aroma alami, yang mengusir serangga, lalat, dan hama di luar ruangan.
2. Mint
Mint adalah tanaman pengusir serangga yang bisa Anda simpan di rumah selama musim hujan.
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