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Leni Setya Wati
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.10 WIB

9 Perubahan Sering Dilakukan di Rumah Setelah Melewati Masa Sulit, Apakah Kamu Pernah Melakukan?

Ilustrasi perubahan yang sering dilakukan di rumah (magnific/wayhomestudio) - Image

Ilustrasi perubahan yang sering dilakukan di rumah (magnific/wayhomestudio)

JawaPos.com - Ada kalanya berakhirnya masa sulit dalam hidup membawa keinginan untuk memulai semuanya dari awal. Salah satu cara sederhana yang kerap dilakukan adalah mengubah suasana rumah.

Tanpa harus melakukan renovasi besar, beberapa perubahan kecil dapat membuat hunian terasa lebih nyaman, ringan, dan sesuai dengan diri kita saat ini.

Setelah melewati periode penuh tekanan, ketidakpastian, atau perubahan besar, menata kembali rumah bisa menjadi simbol bahwa sebuah fase telah berakhir.

Rumah tidak lagi menjadi tempat yang mengingatkan pada masa lalu, tetapi ruang untuk membangun kehidupan yang baru.

Dilansir dari YourTango, berikut sembilan perubahan yang sering dilakukan orang di rumah setelah melewati babak sulit dalam hidup.

1. Menyingkirkan Barang yang Mengingatkan pada Masa Lalu

Ketika sebuah fase kehidupan berakhir, seseorang biasanya mulai melihat kembali barang-barang yang selama ini disimpan. Foto, hadiah, pakaian, surat, atau benda tertentu mungkin memiliki kenangan yang tidak lagi ingin terus dibawa.

Menyingkirkan barang yang berkaitan dengan pengalaman buruk bukan berarti menghapus masa lalu.

Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi simbol bahwa seseorang siap bergerak maju dan menciptakan ruang yang lebih sesuai dengan kehidupannya sekarang.

2. Menata Ulang Perabot Rumah

Editor: Hanny Suwindari
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