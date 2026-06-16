Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Emilia Nailun Naja
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.41 WIB

5 Tanaman Hias Indoor yang Gampang Dirawat dan Ampuh Bersihkan Udara Kamar Kos Tanpa Sinar Matahari Langsung

ilustrasi tanaman hias di rumah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanaman hias di rumah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kamar kos dengan ventilasi minim dan penggunaan AC sering kali membuat sirkulasi udara kurang optimal.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan penumpukan Volatile Organic Compounds (VOC), yakni zat kimia yang berasal dari cat dinding, furnitur, karpet sintetis, hingga produk pembersih rumah tangga. 

Berdasarkan studi ilmiah NASA Clean Air Study (1989), sejumlah tanaman hias dalam ruangan diketahui mampu membantu menyerap berbagai polutan seperti formaldehida, benzena, dan trikloroetilen. 

Sementara itu, artikel berkebun The Old Farmer's Almanac (2026) menyebut beberapa jenis tanaman indoor juga cocok ditempatkan di area minim sinar matahari dan relatif mudah dirawat, sehingga sesuai untuk kamar kos.
Berikut lima tanaman hias yang dapat menjadi pilihan.

1. Lidah Mertua (Snake Plant atau Sansevieria trifasciata)

Berdasarkan NASA Clean Air Study, lidah mertua termasuk tanaman yang efektif membantu menyerap berbagai VOC di dalam ruangan.

Tanaman ini juga dikenal tahan banting dan mampu bertahan pada area dengan cahaya minim. Merujuk pada The Old Farmer's Almanac 2026, perawatan lidah mertua tergolong mudah.

Penyiraman cukup dilakukan ketika media tanam sudah benar-benar kering, yang umumnya berlangsung sekitar satu hingga dua minggu sekali.

2. Peace Lily (Spathiphyllum)

Dalam penelitian NASA, peace lily termasuk tanaman yang mampu membantu menyerap zat kimia seperti benzena, formaldehida, trikloroetilen, hingga senyawa alkohol dan aseton. Selain memiliki bunga putih yang menjadi daya tarik tersendiri, tanaman ini tidak membutuhkan sinar matahari langsung.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Punya Aroma Kuat, 7 Tanaman Hias Ini Efektif Mengusir Kecoak - Image
Lifestyle

Punya Aroma Kuat, 7 Tanaman Hias Ini Efektif Mengusir Kecoak

Selasa, 9 Juni 2026 | 20.11 WIB

7 Tanaman Hias yang Ampuh Mengusir Cicak, Apa Saja? - Image
Lifestyle

7 Tanaman Hias yang Ampuh Mengusir Cicak, Apa Saja?

Minggu, 7 Juni 2026 | 01.58 WIB

3 Tanaman Hias Populer yang Sebaiknya Tidak Ada di Dalam Rumah Menurut Feng Shui - Image
Lifestyle

3 Tanaman Hias Populer yang Sebaiknya Tidak Ada di Dalam Rumah Menurut Feng Shui

Selasa, 20 Januari 2026 | 16.07 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore