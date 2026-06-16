5 Tanaman Hias Indoor yang Gampang Dirawat dan Ampuh Bersihkan Udara Kamar Kos Tanpa Sinar Matahari Langsung

ilustrasi tanaman hias di rumah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kamar kos dengan ventilasi minim dan penggunaan AC sering kali membuat sirkulasi udara kurang optimal.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan penumpukan Volatile Organic Compounds (VOC), yakni zat kimia yang berasal dari cat dinding, furnitur, karpet sintetis, hingga produk pembersih rumah tangga.
Berdasarkan studi ilmiah NASA Clean Air Study (1989), sejumlah tanaman hias dalam ruangan diketahui mampu membantu menyerap berbagai polutan seperti formaldehida, benzena, dan trikloroetilen.
Sementara itu, artikel berkebun The Old Farmer's Almanac (2026) menyebut beberapa jenis tanaman indoor juga cocok ditempatkan di area minim sinar matahari dan relatif mudah dirawat, sehingga sesuai untuk kamar kos.
Berikut lima tanaman hias yang dapat menjadi pilihan.
1. Lidah Mertua (Snake Plant atau Sansevieria trifasciata)
Berdasarkan NASA Clean Air Study, lidah mertua termasuk tanaman yang efektif membantu menyerap berbagai VOC di dalam ruangan.
Tanaman ini juga dikenal tahan banting dan mampu bertahan pada area dengan cahaya minim. Merujuk pada The Old Farmer's Almanac 2026, perawatan lidah mertua tergolong mudah.
Penyiraman cukup dilakukan ketika media tanam sudah benar-benar kering, yang umumnya berlangsung sekitar satu hingga dua minggu sekali.
2. Peace Lily (Spathiphyllum)
Dalam penelitian NASA, peace lily termasuk tanaman yang mampu membantu menyerap zat kimia seperti benzena, formaldehida, trikloroetilen, hingga senyawa alkohol dan aseton. Selain memiliki bunga putih yang menjadi daya tarik tersendiri, tanaman ini tidak membutuhkan sinar matahari langsung.
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