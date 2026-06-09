8 Kebiasaan Harian yang Bikin Kulit Kusam, Nomor 4 Paling Sering Tidak Disadari

Jawapos.com - Sudah pakai skincare mahal tapi kulit tetap kusam? Kondisi ini ditandai dengan kulit yang tampak gelap, tidak bercahaya, kering, kasar, serta kehilangan kilau alaminya.

Melansir dari Halodoc, Alodokter dan Pond's, masalahnya mungkin bukan pada produk yang dipakai melainkan kebiasaan sehari-hari yang terus berulang.

Memahami faktor pemicu ini sangat penting agar kita bisa menerapkan langkah perawatan yang tepat demi mengembalikan kilau alami kulit.

Berikut adalah 8 kebiasaan harian yang membuat kulit wajah tampak kusam dan lelah:

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1. Kurang Minum Air Putih

Kurangnya asupan air adalah penyebab utama kulit mengalami dehidrasi dari dalam. Ketika sel kulit kekurangan kelembapan, kulit akan terasa kering, kasar, tampak pucat, dan kehilangan kilau alaminya. Untuk meminimalkan risiko ini, kamu sangat dianjurkan mengonsumsi air putih yang cukup, setidaknya 8 gelas atau 2 liter per hari agar hidrasi kulit tetap optimal.

2. Terlalu Banyak Konsumsi Gula

Asupan makanan yang kamu konsumsi sehari-hari sangat mempengaruhi kesehatan organ luar ini. Konsumsi gula berlebih serta makanan olahan dapat memicu proses peradangan (inflamasi) di dalam tubuh. Reaksi kimia dari molekul gula ini perlahan merusak produksi kolagen dan menurunkan elastisitas kulit, sehingga mempercepat proses penuaan dini dan membuat wajah tampak kusam.

3. Sering Begadang