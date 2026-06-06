Jaga Metabolisme hingga Suhu Tubuh, Inilah 9 Nutrisi Esensial yang Mendukung Fungsi Tiroid

JawaPos.com – Kelenjar tiroid mungkin berukuran kecil, tetapi memiliki tugas yang besar.
Kelenjar berbentuk kupu-kupu ini memengaruhi metabolisme, tingkat energi, kesehatan jantung, dan suhu tubuh.
Di sisi lain, kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat memengaruhi seberapa efisien fungsi kelenjar tersebut.
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Melansir ndtv, berikut 9 nutrisi esensial yang berperan penting dalam mendukung fungsi tiroid yang sehat.
1. Selenium
Selenium membantu melindungi kelenjar tiroid dan mendukung konversi hormon tiroid menjadi bentuk aktifnya.
Sumber selenium yang baik meliputi kacang, tuna, biji bunga matahari, dan jamur.
2. Yodium
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