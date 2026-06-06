Rutin Minum Kopi Setelah Olahraga? Ini 8 Efeknya pada Otot dan Pemulihan Tubuhmu

Jawapos.com - Jika selama ini kopi lebih populer dibahas sebagai pre-workout, kini saatnya melirik efek luar biasanya setelah berolahraga. Secangkir americano pasca-sesi gym atau lari pagi ternyata memicu proses biologis yang sangat membantu pemulihan tubuh, asalkan dikonsumsi dengan benar.

Saat berolahraga, cadangan energi glikogen di otot akan terkuras habis, membuat tubuh terasa lemas dan pegal. Mengonsumsi kafein bersama karbohidrat setelah latihan terbukti mampu mengisi kembali cadangan energi otot 66% lebih cepat. Proses pemulihan yang biasanya memakan waktu berjam-jam kini bisa dipangkas secara signifikan.

Melansir Alodokter, Hellosehat, dan Halodoc, berikut 8 efek nyata minum kopi setelah olahraga yang perlu kamu pahami:

1. Mempercepat Pengisian Energi Otot (Glikogen) hingga 66% Kafein pada kopi membantu meningkatkan proses penyerapan karbohidrat menjadi energi dan meningkatkan aktivitas beberapa enzim yang berperan dalam pembentukan glikogen otot pasca-latihan. Untuk mendapatkan efek pemulihan yang optimal ini, sangat disarankan untuk mengkombinasikan americano tanpa gula dengan makanan sumber karbohidrat sehat seperti pisang atau nasi merah.

2. Meredakan Nyeri Otot (DOMS) hingga 48% Kafein bekerja aktif dengan cara menghambat reseptor adenosin, yaitu senyawa tubuh yang berperan penting dalam merangsang respons inflamasi pemicu rasa nyeri otot setelah latihan berat. Sebuah penelitian dari University of Georgia Bahkan secara spesifik menyatakan bahwa konsumsi kafein yang terukur setelah olahraga dapat memangkas rasa nyeri otot hingga 48%.

3. Menjaga Laju Metabolisme Tetap Tinggi Setelah Latihan (Afterburn Effect) Manfaat pembakaran lemak dari olahraga tidak langsung berhenti begitu kamu selesai berlatih. Sebuah penelitian yang dimuat dalam American Society for Nutrition menunjukkan bahwa kandungan kafein di dalam kopi murni mampu meningkatkan Resting Metabolic Rate (RMR) sebesar 3–11 persen, yang memberikan dorongan ekstra pada laju pembakaran kalori tubuh selama berjam-jam setelah latihan.

4. Menjaga Fokus dan Menghalau Lemas Pasca-Latihan Rasa lelah, kantuk, dan penurunan fokus sering kali melanda setelah energi tubuh terkuras pasca-olahraga. Kafein yang terkandung dalam segelas kopi hitam bekerja menstimulasi sistem saraf pusat sekaligus meningkatkan pelepasan dopamin di otak, sehingga kamu bisa tetap merasa bahagia, waspada, dan kembali fokus untuk melanjutkan sisa aktivitas harian.

5. Mengurangi Peradangan Sel Otot dengan Antioksidan Selain kafein, biji kopi murni juga sangat kaya akan kandungan antioksidan polifenol. Kombinasi kafein dan senyawa antioksidan ini terbukti secara klinis membantu mengurangi rasa sakit akibat peradangan jaringan otot pasca-latihan, sekaligus mendukung proses regenerasi sel dan pemulihan jaringan otot secara lebih optimal dari dalam.

6. Wajib Diimbangi Air Putih Ini Bukan Saran, Ini Keharusan Aturan paling mutlak yang harus dipatuhi setelah berolahraga adalah melakukan rehidrasi terlebih dahulu untuk mengganti cairan yang keluar bersama keringat. Mengingat kafein memiliki efek diuretik ringan yang merangsang ginjal membuang cairan, melewatkan air putih dan langsung meminum kopi justru berisiko memperparah kondisi dehidrasi pasca-latihan yang bisa memicu pusing.