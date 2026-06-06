Rutin Minum Kopi Setelah Olahraga? Ini 8 Efeknya pada Otot dan Pemulihan Tubuhmu

Ilustrasi pria yang telah melakukan olahraga / magnific
Jawapos.com - Jika selama ini kopi lebih populer dibahas sebagai pre-workout, kini saatnya melirik efek luar biasanya setelah berolahraga. Secangkir americano pasca-sesi gym atau lari pagi ternyata memicu proses biologis yang sangat membantu pemulihan tubuh, asalkan dikonsumsi dengan benar.
Saat berolahraga, cadangan energi glikogen di otot akan terkuras habis, membuat tubuh terasa lemas dan pegal. Mengonsumsi kafein bersama karbohidrat setelah latihan terbukti mampu mengisi kembali cadangan energi otot 66% lebih cepat. Proses pemulihan yang biasanya memakan waktu berjam-jam kini bisa dipangkas secara signifikan.
Melansir Alodokter, Hellosehat, dan Halodoc, berikut 8 efek nyata minum kopi setelah olahraga yang perlu kamu pahami:
Kafein pada kopi membantu meningkatkan proses penyerapan karbohidrat menjadi energi dan meningkatkan aktivitas beberapa enzim yang berperan dalam pembentukan glikogen otot pasca-latihan. Untuk mendapatkan efek pemulihan yang optimal ini, sangat disarankan untuk mengkombinasikan americano tanpa gula dengan makanan sumber karbohidrat sehat seperti pisang atau nasi merah.
Kafein bekerja aktif dengan cara menghambat reseptor adenosin, yaitu senyawa tubuh yang berperan penting dalam merangsang respons inflamasi pemicu rasa nyeri otot setelah latihan berat. Sebuah penelitian dari University of Georgia Bahkan secara spesifik menyatakan bahwa konsumsi kafein yang terukur setelah olahraga dapat memangkas rasa nyeri otot hingga 48%.
Manfaat pembakaran lemak dari olahraga tidak langsung berhenti begitu kamu selesai berlatih. Sebuah penelitian yang dimuat dalam American Society for Nutrition menunjukkan bahwa kandungan kafein di dalam kopi murni mampu meningkatkan Resting Metabolic Rate (RMR) sebesar 3–11 persen, yang memberikan dorongan ekstra pada laju pembakaran kalori tubuh selama berjam-jam setelah latihan.
Rasa lelah, kantuk, dan penurunan fokus sering kali melanda setelah energi tubuh terkuras pasca-olahraga. Kafein yang terkandung dalam segelas kopi hitam bekerja menstimulasi sistem saraf pusat sekaligus meningkatkan pelepasan dopamin di otak, sehingga kamu bisa tetap merasa bahagia, waspada, dan kembali fokus untuk melanjutkan sisa aktivitas harian.
Selain kafein, biji kopi murni juga sangat kaya akan kandungan antioksidan polifenol. Kombinasi kafein dan senyawa antioksidan ini terbukti secara klinis membantu mengurangi rasa sakit akibat peradangan jaringan otot pasca-latihan, sekaligus mendukung proses regenerasi sel dan pemulihan jaringan otot secara lebih optimal dari dalam.
Aturan paling mutlak yang harus dipatuhi setelah berolahraga adalah melakukan rehidrasi terlebih dahulu untuk mengganti cairan yang keluar bersama keringat. Mengingat kafein memiliki efek diuretik ringan yang merangsang ginjal membuang cairan, melewatkan air putih dan langsung meminum kopi justru berisiko memperparah kondisi dehidrasi pasca-latihan yang bisa memicu pusing.
Batas aman konsumsi kafein harian bagi orang dewasa adalah sekitar 400 – 600 mg (setara 4 – 6 cangkir kopi). Memilih americano tanpa gula setelah olahraga memberikan stimulasi pemulihan yang bersih tanpa beban kalori tersembunyi. Hal ini jauh lebih aman dibandingkan minuman energi kemasan yang umumnya dipadati oleh pemanis buatan dan gula rafinasi yang merusak target diet.
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