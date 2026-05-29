Ingin Berdamai dengan Diri Sendiri Seiring Bertambahnya Usia? Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang tentang proses menua: kedamaian batin tidak datang otomatis bersama usia.



Sebagian orang menjadi lebih tenang dan bijaksana seiring waktu. Namun sebagian lainnya justru semakin mudah cemas, sensitif, lelah secara emosional, dan terus merasa hidupnya “kurang”.



Perbedaannya sering kali bukan pada umur, melainkan pada kebiasaan mental yang terus dipelihara.



Psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas hidup emosional sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan perilaku sehari-hari. Banyak konflik batin yang kita rasakan sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri.



Kabar baiknya, kedamaian dengan diri sendiri bukan sesuatu yang mustahil dipelajari. Sering kali, itu dimulai dari keberanian untuk melepaskan beberapa perilaku yang selama ini terasa normal.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan perilaku yang sebaiknya mulai ditinggalkan jika Anda ingin menjalani hidup yang lebih ringan, matang, dan damai seiring bertambahnya usia.



1. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Salah satu sumber penderitaan emosional terbesar adalah kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain.



Di era media sosial, ini menjadi semakin sulit dihindari. Kita melihat orang lain tampak sukses, bahagia, mapan, produktif, romantis, atau terlihat “lebih berhasil” dalam hidup.



Tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal.



Padahal psikologi sosial menjelaskan bahwa manusia cenderung melakukan social comparison atau perbandingan sosial secara otomatis. Masalahnya, kita biasanya membandingkan “belakang panggung” hidup kita dengan “sorotan panggung” milik orang lain.



Kita tahu seluruh kekurangan diri sendiri, tetapi hanya melihat sisi terbaik orang lain.



Semakin sering Anda membandingkan diri, semakin sulit merasa cukup.



Orang yang damai dengan dirinya sendiri memahami bahwa hidup bukan perlombaan dengan garis finish yang sama. Setiap orang punya waktu, latar belakang, luka, peluang, dan perjalanan yang berbeda.



Kadang kedewasaan bukan tentang menjadi lebih unggul dari orang lain, tetapi tentang berhenti mengukur nilai diri menggunakan kehidupan orang lain.



2. Berhenti Mencari Validasi dari Semua Orang



Banyak orang menjalani hidup berdasarkan penerimaan orang lain.



Mereka takut mengecewakan siapa pun. Takut dianggap buruk. Takut tidak disukai. Akibatnya, mereka terus menyesuaikan diri sampai kehilangan suara hatinya sendiri.



Psikologi menyebut ini sebagai people-pleasing behavior.



Sekilas perilaku ini tampak baik karena terlihat ramah dan penuh perhatian. Namun jika berlebihan, itu justru menguras energi emosional.



Anda tidak bisa hidup damai jika seluruh harga diri bergantung pada opini orang lain.



Akan selalu ada orang yang salah paham pada Anda. Akan selalu ada yang tidak setuju. Dan itu normal.



Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai dirinya.



Kedamaian muncul ketika Anda mulai bertanya:



“Apa yang benar-benar saya inginkan?”

bukan

“Apa yang membuat semua orang senang?”



3. Berhenti Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang berbicara sangat lembut kepada orang lain, tetapi sangat kejam kepada dirinya sendiri.



Mereka sulit memaafkan kesalahan pribadi. Sedikit gagal langsung merasa bodoh. Sedikit tidak sempurna langsung merasa tidak layak.



Padahal penelitian psikologi menunjukkan bahwa self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri sangat berhubungan dengan kesehatan mental, ketahanan emosional, dan kebahagiaan jangka panjang.



Mengkritik diri terus-menerus tidak selalu membuat seseorang berkembang. Sering kali itu hanya membuat mental lelah.



Orang yang damai dengan dirinya bukan berarti tidak punya kekurangan. Mereka hanya tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk membenci diri sendiri.



Belajar berkata:



“Saya memang belum sempurna, tapi saya tetap berharga.”



adalah bentuk kedewasaan emosional yang luar biasa.



4. Berhenti Memendam Emosi Terlalu Lama



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan.



Akibatnya, mereka memendam marah, kecewa, sedih, takut, dan luka batin selama bertahun-tahun.



Masalahnya, emosi yang ditekan tidak benar-benar hilang. Ia hanya mencari jalan lain untuk keluar — lewat stres, kecemasan, ledakan emosi, overthinking, atau kelelahan mental.



Psikologi emosional menunjukkan bahwa mengenali dan memproses emosi jauh lebih sehat dibanding terus menyangkalnya.



Menjadi dewasa bukan berarti tidak pernah sedih.



Menjadi dewasa berarti mampu memahami apa yang sedang dirasakan tanpa merasa malu karenanya.



Kadang berdamai dengan diri sendiri dimulai ketika Anda berhenti berpura-pura kuat setiap saat.



5. Berhenti Mengungkit Masa Lalu Secara Berlebihan



Ada orang yang tubuhnya hidup di masa kini, tetapi pikirannya masih tinggal di masa lalu.



Mereka terus mengingat kesalahan lama, penyesalan lama, hubungan lama, atau keputusan yang tidak bisa diubah lagi.



Sesekali refleksi memang penting. Namun terus hidup dalam penyesalan hanya membuat seseorang kehilangan kesempatan menikmati hari ini.



Psikologi kognitif menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan rumination, yaitu memutar ulang pikiran negatif secara berlebihan.



Semakin sering dilakukan, semakin besar risiko stres dan depresi.



Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa menentukan bagaimana masa lalu memengaruhi hidup Anda hari ini.



Memaafkan diri sendiri bukan berarti menganggap semua kesalahan tidak penting. Itu berarti Anda memilih untuk tidak terus menghukum diri tanpa akhir.



6. Berhenti Berusaha Mengontrol Segalanya



Salah satu penyebab kecemasan terbesar adalah keinginan untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita.



Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin hidup selalu pasti.



Padahal hidup tidak bekerja seperti itu.



Semakin seseorang mencoba mengontrol segalanya, semakin mudah ia frustrasi.



Psikologi penerimaan (acceptance) menunjukkan bahwa kesehatan mental meningkat ketika seseorang mampu membedakan:



apa yang bisa dikendalikan,

dan apa yang harus diterima.



Anda tidak bisa mengontrol cuaca, masa lalu, opini orang lain, atau semua hasil kehidupan.



Tetapi Anda bisa mengontrol cara merespons semuanya.



Dan sering kali, kedamaian lahir tepat di titik ketika kita berhenti memaksa hidup berjalan sempurna.



7. Berhenti Mengabaikan Diri Sendiri demi Produktivitas



Banyak orang mengukur nilai dirinya dari seberapa sibuk mereka.



Jika tidak produktif, mereka merasa bersalah. Jika beristirahat, mereka merasa malas.



Padahal tubuh dan pikiran manusia bukan mesin.



Psikologi kesehatan menunjukkan bahwa istirahat, tidur cukup, relaksasi, dan waktu pribadi sangat penting untuk kestabilan emosional.



Ironisnya, semakin seseorang mengabaikan dirinya demi terus “mengejar”, semakin besar risiko burnout.



Seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari satu hal penting:



Tidak semua hal harus dikejar.



Kadang kualitas hidup justru meningkat ketika kita belajar memperlambat langkah, menikmati momen kecil, dan menjaga energi batin sendiri.



Produktif itu penting. Tetapi hidup bukan hanya tentang terus bekerja tanpa henti.



8. Berhenti Menunda Kebahagiaan



Banyak orang hidup dengan pola pikir seperti ini:



“Nanti saya bahagia kalau sudah sukses.”

“Nanti saya tenang kalau sudah kaya.”

“Nanti saya menikmati hidup kalau semua masalah selesai.”



Masalahnya, standar itu terus bergeser.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai hedonic treadmill — manusia cepat terbiasa dengan pencapaian baru lalu kembali merasa kurang.



Akibatnya, kebahagiaan selalu terasa “sebentar lagi”, tetapi tidak pernah benar-benar hadir.



Orang yang lebih damai dengan dirinya memahami bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang menunggu di masa depan.



Ia harus dipraktikkan sekarang.



Lewat rasa syukur kecil. Hubungan yang sehat. Waktu istirahat. Tertawa sederhana. Menerima diri sendiri apa adanya.



Karena jika Anda terus menunda kebahagiaan sampai hidup sempurna, kemungkinan besar Anda akan terus merasa kurang puas sepanjang hidup.



Menjadi lebih damai dengan diri sendiri bukan berarti hidup tanpa masalah. Itu berarti Anda tidak lagi terus berperang dengan diri sendiri setiap hari.



Proses ini memang tidak instan. Beberapa kebiasaan di atas mungkin sudah melekat selama bertahun-tahun. Namun perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menciptakan ketenangan yang besar dalam jangka panjang.



Seiring bertambahnya usia, banyak orang akhirnya menyadari bahwa hidup bukan soal terlihat paling hebat.



Melainkan tentang bisa tidur lebih tenang, bernapas lebih lega, dan menerima diri sendiri tanpa terlalu banyak pertentangan batin.



