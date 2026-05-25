Endah Primasari Utami
Selasa, 26 Mei 2026 | 00.55 WIB

Sering Terjebak dalam Rasa Malas dan Kebiasaan Menunda-nunda? Berikut 4 Cara Ampuh untuk Kembali Disiplin

Ilustrasi, orang yang sering&nbsp;terjebak dalam rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda. (Freepik/&nbsp;onlyyouqj)

JawaPos.com - Hampir setiap orang pernah terjebak dalam rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda.

Meski itu manusiawi, tapi jika terus berlarut, hidup Anda tidak akan pernah maju dan jangan berharap cita-cita atau harapan Anda menjadi kenyataan.

Dilansir JawaPos.com dari thesimplicityhabit pada Senin (25/5), berikut ini empat cara ampuh untuk kembali disiplin dalam hidup.

1. Ketahui Tujuan dengan Jelas

Ini adalah cara ampuh yang pertama untuk membuat Anda kembali disiplin.

Tanpa mengetahui dengan pasti apa yang sedang Anda upayakan, Anda akan sulit, bahkan mustahil untuk benar-benar bertanggung jawab pada diri sendiri.

Jadi, pertama-tama tetapkan tujuan hidup Anda dengan jelas dan letakkan di tempat yang mudah terlihat.
 
Bisa saja Anda tempelkan di cermin kamar mandi atau menjadi wallpaper ponsel Anda.

Dengan menjaga tujuan-tujuan hidup Anda tetap terlihat akan membuat Anda selalu mengingatnya.
 
Anda pun lebih cenderung bertanggung jawab dan tidak mudah mengabaikannya.

2. Pahami Alasan Anda

Selain tujuan, Anda perlu melihat lebih dalam lagi. Pastikan Anda tahu mengapa tujuan itu penting bagi Anda.

Misalnya, mengapa Anda ingin bisa lari maraton? atau mengapa Anda ingin berhenti merokok atau kebiasaan buruk lainnya?

Dengan benar-benar memahami mengapa tujuan Anda itu penting, maka akan jauh lebih mudah meyakinkan diri sendiri untuk bertindak dan melakukan upaya untuk mencapainya.

3. Bangun Kebiasaan yang Bermanfaat

Cara selanjutnya adalah membangun kebiasaan yang bermanfaat yang membantu mencapai tujuan hidup Anda.

Meski sulit, tapi melalui pengulangan atau melibatkan 'penumpukan kebiasaan' atau menghubungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah Anda lakukan akan menjadikannya mudah, bahkan hampir tanpa usaha.

4. Singkirkan Godaan

Musuh disiplin adalah godaan. Jadi, jika Anda sering kesulitan untuk disiplin, maka solusinya adalah temukan cara untuk menyingkirkan godaan tersebut.

Misalnya Anda bertekad untuk tidak makan makanan manis, maka jauhilah toko kue.
 
Jika Anda sulit tidur tepat waktu, maka singkirkan televisi dari kamar tidur atau matikan suara ponsel yang sering kali membuat Anda begadang.

Dengan demikian, Anda akan merasa jauh lebih muda untuk kembali disiplin dan mencapai tujuan hidup Anda apa pun itu.***
Editor: Novia Tri Astuti
