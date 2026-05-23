Tren Active Lifestyle: Mengenal Footgolf, Olahraga Kekinian Sambil Bersosialisasi

JawaPos.com – Gaya hidup sehat dengan aktif bergerak atau active lifestyle kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Tapi tren active lifestyle ini bukan hanya menitikberatkan pada kegiatan fisik semata tapi juga kesehatan mental. Salah satunya lewat olahraga kikinian footgolf.

Olahraga footgolf sebenarnya sudah mulai dikenal sejak 2008 di Netherlands. Tapi kini mulai popular di Argentida, United States hingga negara Eropa lainnya. Footgolf sendiri pun mulai dikenal masyarakat Indonesia sebagai permainan fisik menyenangkan di komunitas.

Pada dasarnya, footgolf merupakan olahraga hybrid, perpaduan unik antara sepak bola dan golf. Nantinya pemain akan menendang bola sepak ukuran 5 hingga masuk ke dalam lubang berdiameter sekitar 50 cm, dengan jumlah tendangan sesedikit mungkin.

Permainan footgolf mengikuti aturan dari Federasi FootGolf Internasional (FIFG) dengaN sistem penilaian seperti par, birdie dan eagle. Penilaian ini serupa serupa dengan golf. Dalam kondisi normal, permainan dengan format 18 hole dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 90–120 menit.

Tidak seperti professional, footgolf biasanya dimainkan dengan pendekatan fun & social play, sehingga tetap nyaman diikuti baik oleh pemula maupun pemain berpengalaman. Seperti yang dilakukan komunitas dalam Footgolf Fun Matct lewat Sunrise Society Vol. 5.

Inisiatif culture movement untuk mendorong kebiasaan baru di masyarakat, agar dapat tetap bugar serta sehat berkelanjutan. Berbeda dari edisi sebelumnya, kali ini Bank Saqu menghadirkan Footgolf Fun Match,

perpaduan unik antara sepak bola dan golf. Acara ini dirancang sebagai morning social activity yang santai, seru, dan terbuka untuk berbagai kalangan, baik pemula maupun yang sudah aktif berolahraga.

iungkapkan Willy Apriando, Head of Corporate Communication & Marketing Bank Saqu, tidak hanya menghadirkan unsur olahraga, footgolf juga memiliki nilai connection, consistency, dan social interaction yang kuat. Sehingga menciptakan pengalaman komunitas yang lebih santai, inklusif dan menyenangkan.

"Karena ini bukan hanya soal bangun lebih pagi tetapi juga tentang memulai hari dengan energi yang baik, untuk membangun koneksi yang bermakna,” ujar Willy baru-baru ini.