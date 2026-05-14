Orang yang Terlihat Jauh Lebih Muda dari Usia Sebenarnya, Biasanya Mengadopsi 7 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Banyak orang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya bukan hanya karena faktor genetik atau perawatan kulit mahal. Dalam kajian psikologi, terutama yang membahas kesejahteraan subjektif dan gaya hidup, ada pola kebiasaan harian yang sering muncul pada individu yang tampak “lebih muda dari usianya”.



Dalam perspektif Psychology, “terlihat muda” tidak hanya soal fisik, tetapi juga ekspresi wajah, energi tubuh, cara berpikir, hingga cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan persepsi usia yang lebih muda di mata orang lain.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan harian yang secara konsisten dikaitkan dengan individu yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.



1. Tidur yang Konsisten dan Berkualitas



Salah satu indikator paling kuat dalam “anti-aging alami” adalah pola tidur. Orang yang terlihat lebih muda biasanya memiliki jam tidur yang stabil, bukan sekadar durasi yang cukup.



Secara psikologis, tidur berperan dalam:



regulasi hormon stres (kortisol),

pemulihan emosi,

dan perbaikan sel tubuh.



Tidur yang berantakan membuat wajah terlihat lebih lelah, meningkatkan lingkar hitam di bawah mata, dan mempercepat ekspresi “penuaan visual”. Sebaliknya, tidur teratur membuat wajah tampak lebih segar dan stabil secara emosional.



2. Mengelola Stres dengan Sadar



Individu yang terlihat lebih muda biasanya tidak hidup tanpa stres, tetapi lebih mampu mengelolanya.



Mereka cenderung:



tidak mudah reaktif,

lebih cepat pulih dari tekanan emosional,

dan memiliki cara coping yang sehat (jalan kaki, menulis, meditasi ringan, atau berbicara dengan orang terpercaya).



Dalam psikologi, stres kronis berkaitan dengan percepatan penuaan biologis karena peningkatan hormon kortisol yang terus-menerus. Orang yang mampu menjaga keseimbangan stres biasanya memiliki ekspresi wajah yang lebih rileks dan tidak “berat”.



3. Menjaga Pola Makan yang Stabil, Bukan Ekstrem



Orang yang terlihat lebih muda jarang menjalani pola makan ekstrem atau tidak teratur. Mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dengan makanan.



Ciri umumnya:



makan cukup, tidak berlebihan,

jarang melewatkan waktu makan secara ekstrem,

dan menghindari pola “binge–restrict”.



Dari sudut pandang psikologi perilaku, konsistensi makan berkaitan dengan regulasi diri (self-regulation). Individu dengan regulasi diri yang baik biasanya juga lebih stabil secara emosional, yang berdampak pada ekspresi wajah yang lebih tenang dan “ringan”.



4. Aktif Secara Fisik dalam Aktivitas Ringan



Tidak semua orang yang terlihat muda adalah atlet. Namun, hampir semuanya memiliki aktivitas fisik harian yang konsisten, meski ringan.



Contohnya:



berjalan kaki rutin,

naik tangga,

peregangan,

atau aktivitas rumah tangga yang aktif.



Gerakan tubuh yang teratur meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen ke kulit serta otak. Dari sisi psikologi, aktivitas fisik juga meningkatkan dopamin dan serotonin yang membuat seseorang terlihat lebih “hidup” dan energik.



5. Memiliki Lingkungan Sosial yang Sehat



Interaksi sosial yang berkualitas memiliki dampak besar pada persepsi usia seseorang.



Orang yang terlihat lebih muda biasanya:



memiliki hubungan sosial yang suportif,

sering tertawa atau berinteraksi positif,

dan tidak terjebak dalam isolasi sosial berkepanjangan.



Dalam psikologi sosial, hubungan yang sehat dapat menurunkan stres emosional dan meningkatkan rasa makna hidup. Hal ini tercermin langsung pada ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh yang lebih terbuka.



6. Pola Pikir Fleksibel dan Terbuka



Salah satu faktor yang sering diabaikan adalah “usia mental”.



Individu yang terlihat lebih muda umumnya memiliki:



rasa ingin tahu yang tinggi,

kemampuan beradaptasi,

dan tidak kaku dalam berpikir.



Dalam psikologi, fleksibilitas kognitif berhubungan dengan ketahanan mental (resilience). Orang yang tidak mudah “terkunci” dalam stres atau pola pikir negatif cenderung memiliki ekspresi wajah yang lebih ringan dan tidak tegang secara kronis.



7. Merawat Diri sebagai Rutinitas, Bukan Reaksi



Perbedaan penting antara orang yang terlihat muda dan yang terlihat lebih tua dari usia adalah motivasi perawatan diri.



Orang yang terlihat lebih muda:



merawat diri secara konsisten,

bukan hanya saat merasa “buruk”,

dan menjadikan self-care sebagai bagian dari rutinitas harian.



Self-care di sini tidak harus mahal—bisa berupa kebersihan diri, hidrasi cukup, waktu istirahat, atau aktivitas yang memberi rasa tenang. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan baik secara konsisten.



Kesimpulan



Penampilan yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya bukan sekadar faktor genetik atau kosmetik. Dalam kajian Psychology, hal ini sangat terkait dengan pola hidup, regulasi emosi, dan kebiasaan harian yang stabil.



Tujuh kebiasaan di atas menunjukkan satu pola besar: keseimbangan. Mereka yang tampak lebih muda biasanya bukan yang “berusaha keras melawan usia”, tetapi yang menjalani hidup dengan ritme yang sehat, stabil, dan tidak berlebihan.



Pada akhirnya, usia biologis mungkin berjalan satu arah, tetapi cara seseorang hidup setiap hari sangat memengaruhi bagaimana usia itu “terlihat” di mata orang lain.

***