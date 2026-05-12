Jika Kamu Pernah Meminta Maaf Karena Menangis, Kamu Mungkin Pernah Mengalami 7 Hal Ini Saat Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi



JawaPos.com - Ada orang yang sejak kecil terbiasa menangis tanpa merasa bersalah. Tapi ada juga yang setiap kali air mata keluar, langsung diikuti rasa malu, lalu refleks berkata: “maaf…”—seolah-olah menangis adalah kesalahan.



Dalam psikologi perkembangan, kebiasaan ini sering tidak muncul begitu saja. Ia biasanya terbentuk dari pengalaman berulang di masa kecil dan remaja yang membentuk cara seseorang memandang emosi, terutama emosi yang dianggap “lemah” seperti kesedihan.



Kalau kamu pernah meminta maaf karena menangis, bukan berarti kamu “terlalu sensitif” atau “lemah”. Bisa jadi, ada pengalaman psikologis tertentu yang pernah kamu alami saat tumbuh dewasa.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 kemungkinan yang sering dijelaskan dalam perspektif psikologi.



1. Kamu Pernah Diajarkan Bahwa Menangis Itu “Berlebihan”



Di banyak keluarga atau lingkungan, ada pesan tidak langsung seperti:



“Jangan cengeng.”

“Nangis terus, kayak anak kecil.”

“Gitu aja nangis?”



Pesan seperti ini membuat anak belajar bahwa menangis bukan respon yang diterima. Dalam psikologi, ini disebut emotional invalidation (emosi tidak divalidasi).



Akibatnya, saat dewasa:



Kamu merasa perlu meminta maaf ketika menangis

Kamu menganggap emosimu “terlalu banyak”

Kamu menahan diri bahkan ketika sedang sangat sedih

2. Kamu Tumbuh di Lingkungan yang Minim Ruang Emosi



Beberapa orang tumbuh di lingkungan yang fokus pada:



logika

prestasi

ketahanan mental



Bukan pada ekspresi emosi.



Dalam psikologi perkembangan, ini bisa membentuk emotional suppression habit—kebiasaan menekan emosi.



Hasilnya:



menangis terasa seperti “gangguan”

kamu merasa harus cepat “normal lagi”

ada rasa bersalah setelah menunjukkan kesedihan

3. Kamu Pernah Merasa Menjadi “Beban” Saat Sedih



Jika dulu setiap kamu menangis:



orang tua kesal

orang sekitar tidak nyaman

atau kamu diminta “berhenti”



otakmu bisa mengasosiasikan emosi dengan “mengganggu orang lain”.



Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan fear of burdening others (takut membebani orang lain).



Makanya saat dewasa:



kamu minta maaf saat menangis

kamu lebih memilih diam saat sedih

kamu menyembunyikan emosi agar orang lain nyaman

4. Kamu Belajar Bahwa Emosi Harus Dikontrol, Bukan Dirasakan



Ada perbedaan besar antara:



mengatur emosi (healthy regulation)

menekan emosi (suppression)



Orang yang sering meminta maaf karena menangis biasanya lebih dekat ke pola kedua.



Dalam jangka panjang, ini bisa membuat:



kamu sulit mengenali emosi sendiri

kamu merasa “tidak boleh” terlihat rapuh

kamu lebih nyaman memproses semua secara rasional, bukan emosional

5. Kamu Pernah Mendapat Respons Negatif Saat Menangis



Pengalaman kecil tapi berulang seperti:



ditertawakan saat menangis

diabaikan

dibandingkan dengan orang lain yang “lebih kuat”



bisa membentuk emotional shame conditioning (kondisi malu terhadap emosi).



Hasilnya:



menangis = rasa malu

kamu merasa perlu minta maaf agar “dimaafkan karena merasa”

6. Kamu Mengaitkan Nilai Diri dengan “Kuat atau Tidaknya Kamu”



Dalam beberapa budaya dan lingkungan, “kuat” sering disamakan dengan:



tidak menangis

tidak mengeluh

selalu tegar



Ini bisa membentuk conditional self-worth—harga diri yang bergantung pada performa.



Akhirnya:



menangis terasa seperti kegagalan

kamu takut terlihat “tidak kuat”

kamu minta maaf karena merasa “jatuh dari standar”

7. Kamu Sebenarnya Sangat Peka, Tapi Tidak Pernah Diajarkan Cara Mengelolanya



Ini poin yang sering terlewat.



Banyak orang yang mudah menangis bukan “lemah”, tapi:



sangat sensitif secara emosional

punya empati tinggi

mudah menangkap suasana sekitar



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan high emotional sensitivity.



Masalahnya bukan pada emosinya, tapi:



tidak diajarkan cara mengekspresikan dengan aman

tidak diberi ruang untuk memahami emosi



Akhirnya, satu-satunya cara yang muncul adalah menangis—dan rasa bersalah ikut menyertainya.



Penutup: Menangis Bukan Hal yang Perlu Dimintakan Maaf



Menangis adalah respons biologis dan psikologis yang normal. Itu adalah cara tubuh:



meredakan tekanan

memproses emosi

memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang penting



