Mulai dari Dunia Digital hingga Kesehatan: Inilah 10 Pilihan Karier yang Diprediksi Tetap Bersinar dalam Beberapa Tahun ke Depan

JawaPos.Com - Perubahan teknologi dan perkembangan dunia kerja membuat banyak orang mulai memikirkan masa depan karier dengan lebih serius.

Pekerjaan yang dulu dianggap aman perlahan mulai berubah, sementara profesi baru terus bermunculan mengikuti kebutuhan zaman.

Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang bidang pekerjaan apa yang masih memiliki peluang besar dalam beberapa tahun ke depan.

Tidak sedikit pula yang mulai mencari karier yang lebih stabil, fleksibel, dan memiliki prospek jangka panjang.

Meski dunia terus berkembang dengan cepat, beberapa bidang pekerjaan diperkirakan tetap memiliki masa depan cerah karena kebutuhan manusia terhadap layanan tersebut tidak akan hilang begitu saja.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh pilihan karier yang diprediksi tetap bersinar dalam beberapa tahun mendatang.

1. Pengembang Teknologi dan Software

Perkembangan dunia digital membuat kebutuhan terhadap pengembang software terus meningkat.

Mulai dari aplikasi, website, sistem bisnis, hingga teknologi berbasis kecerdasan buatan membutuhkan tenaga ahli yang mampu membangun dan mengelola sistem digital dengan baik.

Karier di bidang ini diperkirakan tetap memiliki prospek besar karena hampir semua industri kini bergantung pada teknologi.

Selain peluang kerja yang luas, profesi ini juga menawarkan fleksibilitas tinggi karena banyak pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

2. Tenaga Kesehatan dan Perawatan Medis

Kesehatan selalu menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia.

Karena itu, profesi seperti dokter, perawat, tenaga laboratorium, ahli gizi, hingga terapis diprediksi tetap dibutuhkan dalam jangka panjang.