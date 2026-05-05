Pentingnya Peran Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung, Bikin Motivasi Tambahan Menuju Juara

JawaPos.com - Kepemimpinan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berperan penting dalam kesuksesan timnya menuju gelar juara Super League 2025/2026. Juru taktik asal Kroasia itu tak hanya tegas dalam lapangan, melainkan juga di luar lapangan.

Tak bisa dipungkiri, Persib Bandung tampil impresif pada musim ini. Tim berjuluk Pangeran Biru itu sedang memimpin perburuan gelara juara dengan perolehan 72 poin, unggul tiga angka atas Borneo FC yang menjadi pesaing terdekatnya.

Dari 31 pertandingan yang telah dimainkan, Persib Bandung mencatat 22 kemenangan, enam hasil imbang, dan baru tiga kali menelan kekalahan. Bahkan, Pangeran Biru belum terkalahkan dalam pertandingan kandang musim ini, dengan catatan 16 menang dan satu imbang.

Sukses Persib Bandung sejauh musim ini, tentu tak luput dari tangan dingin Hodak. Pelatih berkepala plontos itu terbukti punya racikan jitu hingga sukses membawa Pangeran Biru back-to-back juara, bahkan diambang sejarah hattrick juara jika sukses merebutnya musim ini.

Sikap tegas yang dimiliki pelatih berusia 55 tahun itu juga menjadi peran penting dalam skuad Persib Bandung. Hodak bahkan tak hanya tegas di lapangan saja, melainkan di ruang ganti. Dengan ketegasan tersebut, dia mampu mengendalikan ruang ganti.

Terdapat beberapa momen yang memperlihatkan betapa tegasnya Hodak saat berada di ruang ganti Persib Bandung. Pelatih berkepala plontos itu tak segan sampai menggebrak meja untuk melecut semangat anak asuhnya.

Gebrakan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Sikap itu ditunjukkan agar anak asuhnya sadar dengan kesalahan yang dilakukan dalam pertandingan. Faktanya, sikap tegas itu memiliki efek nyata, dengan menjadi motivasi tambahan skuad Pangeran Biru.

Ambil contoh ketika Persib Bandung tandang melawan Bhayangkara FC pada Kamis (30/4) lalu. Dalam pertandingan tersebut, Pangeran Biru sempat tertinggal 1-2 di babak pertama sebelum akhirnya berhasil comeback ‘gila’ dengan kemenangan 4-2.