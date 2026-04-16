Pameran Buku Big Bad Wolf Books Sapa Jakarta, Digelar 29 April hingga 3 Mei 2026

JawaPos.com - Pameran buku Big Bad Wolf Books Jakarta 2026 kembali digelar di Jakarta melalui BBW ICE BSD City 2026 sebagai bagian dari rangkaian tur BBW Indonesia. Acara ini akan berlangsung di ICE BSD City (Hall 2–3A) selama lima hari penuh, mulai 29 April hingga 3 Mei 2026, dengan konsep 24 jam nonstop yang dimulai tepat pukul 00.00 WIB.

Kehadiran BBW tahun ini menjadi momen penting dalam perjalanan 10 tahun BBW Indonesia, yang selama ini telah mendistribusikan puluhan juta buku ke berbagai kota serta terus memperluas akses literasi bagi masyarakat luas.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, Marthius Wandi Budianto, menegaskan bahwa perhelatan ini bukan sekadar bazar buku, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun budaya membaca di Indonesia.

“BBW ICE BSD City selalu menjadi kota dengan antusiasme luar biasa, bukan hanya karena skalanya, tetapi karena semangat pembacanya yang luar biasa. Tahun ini kami hadir di 14 kota di seluruh Indonesia dengan konsep yang lebih meriah serta berbagai program yang memberikan manfaat lebih bagi pengunjung. Kami ingin memastikan bahwa buku tidak lagi menjadi barang yang sulit dijangkau, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang” ujarnya.

Sementara itu, Founder Big Bad Wolf Books, Andrew Yap, menyampaikan bahwa perjalanan BBW di Indonesia dilandasi keyakinan bahwa akses terhadap buku mampu mendorong perubahan lintas generasi.

“Kami melihat bagaimana jutaan buku telah membuka peluang, memperluas wawasan, dan menginspirasi perubahan. Jakarta menjadi bagian penting dari perjalanan ini, dan kami bangga dapat terus menghadirkan akses literasi yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dalam penyelenggaraan kali ini, BBW Jakarta 2026 menghadirkan jutaan buku internasional dari berbagai kategori. Beragam program menarik juga disiapkan, seperti Late Night Shoppers Promo bagi pengunjung yang berbelanja pada tengah malam hingga dini hari, serta Late Night Flash Sale dengan harga buku mulai dari Rp1.000 pada jam-jam tertentu.

Tak hanya berfokus pada penjualan, acara ini juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif. Program Belanja Buku Berhadiah memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk memenangkan hadiah seperti mobil listrik, emas, hingga voucher tiket penerbangan. Sementara itu, Book Tower Challenge mengajak pengunjung menyusun buku setinggi mungkin untuk mendapatkan hadiah menarik.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai experience zone yang dirancang menarik dan instagramable. Partisipasi aktif di media sosial pun berpeluang mendapatkan merchandise eksklusif setiap harinya.