8 Daftar Makanan yang Mampu Mengobati Sariawan, Wajib Ada di Rumah untuk Menyelamatkan Rasa Sakit Anda

JawaPos.com-Sariawan bisa mengganggu aktivitas anda. Baik untuk makan sampai berbicara.
Sariawan terjadi ketika ada luka di dalam mulut, gusi, dan lidah. Luka ini biasanya berbentuk bulat atau oval, dengan warna keputihan.
Sariawan dapat terjadi karena berbagai penyebab seperti kekurangan Vitamin C, B12, dan magnesium.
Selain itu, kebiasaan menyikat gigi yang terlalu keras, tergigit saat makan, pemakaian kawat gigi, sampai rasa cemas turut bisa memicu luka pada mulut anda yakni sariawan.
Ada banyak metode untuk menyembuhkan sariawan seperti yang dijelaskan pada laman keslan.kemkes.go.id.
Salah satunya, adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang dapat meredakan nyeri sekaligus mempercepat proses penutupan luka sariawan.
Madu
Makanan pertama yang mampu mengatasi keluhan sariawan adalah madu. Madu menjadi penawar alami untuk mengobati luka sariawan. Jenis madu yang paling direkomendasikan adalah madu murni dan pasteurisasi. Madu dapat dicampurkan pada minuman, atau dioleskan secara langsung pada bagian sariawan sebanyak dua kali dalam sehari.
Jus buah
Sariawan cepat menjangkiti seseorang yang kekurangan vitamin C dan asam askorbat. Supaya vitamin C di dalam tubuh anda terpenuhi, anda perlu mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, alpukat, beri, dan juga melon. Supaya lebih mudah, anda bisa membuat jus dari buah tersebut. Minum sebanyak 1-2 gelas jeruk supaya sariawan anda bisa teratasi.
Sayuran
Di samping buah, nutrisi anda perlu diimbangi dengan konsumsi sayuran yang mengandung vitamin C, Vitamin B, folat, dan zat besi. Kandungan zat-zat berikut bisa anda dapatkan dari sayur brokoli, bayam, dan kale.
Air kelapa
Air kelapa adalah minuman yang bersifat antioksidan kelapa murni mengandung magnesium, vitamin c, klorida,dan elektrolit. Seperti yang sudah diketahui, kandungan ini mampu mengatasi sariawan karena menutup luka dan mengurangi rasa sakit.
