Orang-orang yang Tampak “Beruntung” dalam Hidup Seringkali Memiliki 8 Rutinitas di Balik Layar Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Sering kali kita melihat seseorang yang hidupnya tampak “lancar”—karier berkembang, relasi sehat, peluang datang silih berganti.
Sekilas, mereka terlihat seperti orang yang sangat beruntung. Namun jika ditelusuri lebih dalam, psikologi menunjukkan bahwa “keberuntungan” tersebut jarang terjadi secara kebetulan. Di baliknya, ada pola pikir dan rutinitas yang konsisten dilakukan setiap hari.
Istilah keberuntungan dalam konteks ini lebih dekat dengan konsep prepared mind meets opportunity—ketika kesiapan mental bertemu dengan kesempatan. Artinya, orang-orang ini secara tidak sadar menciptakan kondisi yang membuat peluang lebih mudah datang dan dimanfaatkan.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan rutinitas tersembunyi yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tampak beruntung:
1. Mereka Aktif Mencari Peluang, Bukan Menunggu
Secara psikologis, individu yang tampak beruntung cenderung memiliki locus of control internal—mereka percaya bahwa hidup mereka dipengaruhi oleh tindakan sendiri, bukan sekadar nasib.
Alih-alih menunggu kesempatan datang, mereka:
mencoba hal baru
memperluas jaringan
berani mengambil inisiatif
Akibatnya, mereka lebih sering “bertemu” peluang. Dari luar terlihat seperti keberuntungan, padahal itu hasil dari paparan yang lebih luas terhadap kemungkinan.
2. Mereka Terbuka terhadap Pengalaman Baru
Psikologi kepribadian menyebut sifat ini sebagai openness to experience. Orang dengan tingkat keterbukaan tinggi cenderung:
tidak takut mencoba hal asing
lebih fleksibel dalam berpikir
mudah beradaptasi
Sikap ini meningkatkan probabilitas menemukan hal-hal yang tak terduga—yang kemudian dianggap sebagai “keberuntungan”.
3. Mereka Memelihara Pola Pikir Positif (Tapi Realistis)
Bukan sekadar berpikir positif secara kosong, melainkan memiliki optimisme realistis. Mereka:
mengharapkan hasil baik
tetapi tetap siap menghadapi hambatan
Penelitian menunjukkan bahwa orang optimis lebih gigih, lebih tahan terhadap stres, dan lebih cepat bangkit dari kegagalan. Ini membuat mereka lebih sering berada di jalur yang akhirnya mengarah pada keberhasilan.
4. Mereka Mampu Mengelola Emosi dengan Baik
Regulasi emosi adalah kunci penting. Orang yang tampak beruntung biasanya:
tidak mudah panik saat menghadapi masalah
mampu berpikir jernih dalam tekanan
tidak larut dalam emosi negatif terlalu lama
Dengan emosi yang stabil, mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat—dan keputusan inilah yang sering menentukan hasil jangka panjang.
5. Mereka Konsisten dengan Rutinitas Kecil
Keberuntungan sering kali adalah akumulasi dari kebiasaan kecil. Rutinitas seperti:
membaca setiap hari
menjaga kesehatan
mengatur waktu dengan baik
terus belajar keterampilan baru
Terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang menciptakan keunggulan yang signifikan. Orang lain mungkin melihat hasil akhirnya sebagai “beruntung”, tanpa melihat proses konsisten di baliknya.
6. Mereka Pandai Membangun dan Menjaga Relasi
Dalam psikologi sosial, jaringan hubungan (social capital) sangat berpengaruh terhadap peluang hidup. Orang yang tampak beruntung biasanya:
ramah dan mudah bergaul
tulus dalam membantu orang lain
menjaga komunikasi dengan baik
Akibatnya, mereka lebih sering direkomendasikan, diajak kerja sama, atau diberi informasi penting. Lagi-lagi, ini terlihat seperti keberuntungan dari luar.
7. Mereka Melihat Kegagalan sebagai Informasi, Bukan Akhir
Alih-alih menganggap kegagalan sebagai nasib buruk, mereka melihatnya sebagai umpan balik. Pola pikir ini dikenal sebagai growth mindset.
Mereka bertanya:
“Apa yang bisa saya pelajari dari ini?”
“Apa yang bisa diperbaiki?”
Dengan pendekatan ini, setiap kegagalan justru meningkatkan peluang sukses berikutnya. Ini menciptakan efek domino yang akhirnya tampak seperti keberuntungan beruntun.
8. Mereka Berani Mengambil Risiko yang Terukur
Orang yang “beruntung” bukan berarti nekat, tetapi mereka:
mempertimbangkan risiko
lalu tetap berani bertindak
Banyak peluang besar datang dengan ketidakpastian. Mereka yang terlalu takut biasanya melewatkannya. Sebaliknya, mereka yang berani mencoba—meski tidak selalu berhasil—memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hasil luar biasa.
Penutup: Keberuntungan Bisa Dibentuk
Dari sudut pandang psikologi, keberuntungan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya acak. Ia sering kali merupakan hasil dari:
pola pikir
kebiasaan
cara seseorang merespons dunia
Orang-orang yang tampak beruntung sebenarnya sedang memainkan “permainan probabilitas” dengan cara yang cerdas—mereka meningkatkan peluang baik melalui tindakan kecil yang konsisten.
