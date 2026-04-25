Jika Ingin Terlihat dan Merasa Lebih Muda dalam 30 Hari, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi lebih muda bukan hanya soal usia, tetapi juga bagaimana Anda berpikir, merasa, dan menjalani hidup.
Psikologi modern menunjukkan bahwa banyak kebiasaan sehari-hari secara tidak sadar mempercepat penuaan—bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional.
Kabar baiknya, perubahan kecil dalam pola pikir dan perilaku dapat memberikan dampak besar hanya dalam waktu 30 hari.
Dilansir dari Expert Editor, jika Anda ingin terlihat lebih segar, lebih berenergi, dan lebih “hidup,” berikut adalah delapan kebiasaan yang sebaiknya Anda tinggalkan mulai hari ini.
1. Terlalu Sering Mengeluh
Mengeluh mungkin terasa melegakan sesaat, tetapi dalam jangka panjang, ini memperkuat pola pikir negatif. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak kita cenderung memperkuat apa yang sering kita ulangi. Semakin sering Anda mengeluh, semakin otak Anda “terlatih” untuk fokus pada hal-hal buruk.
Dampaknya:
Meningkatkan stres
Menguras energi mental
Membuat wajah terlihat lebih tegang dan lelah
Ganti dengan: latihan syukur harian. Bahkan menuliskan tiga hal kecil yang Anda syukuri setiap hari bisa mengubah suasana hati secara signifikan.
2. Kurang Bergerak
Gaya hidup sedentari adalah salah satu “penuaan cepat” yang paling umum saat ini. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan ketika Anda terlalu lama duduk, metabolisme melambat dan energi menurun.
Dampaknya:
Tubuh terasa kaku dan cepat lelah
Mood menurun
Penampilan fisik tampak kurang segar
Ganti dengan: aktivitas ringan seperti berjalan kaki 20–30 menit sehari. Tidak perlu langsung olahraga berat—konsistensi lebih penting daripada intensitas.
3. Tidur Tidak Teratur
Kurang tidur atau tidur tidak berkualitas adalah musuh utama penampilan muda. Psikologi tidur menunjukkan bahwa kurang istirahat memengaruhi emosi, fokus, dan bahkan ekspresi wajah.
Dampaknya:
Lingkaran hitam di mata
Emosi lebih mudah meledak
Penurunan daya ingat
Ganti dengan: rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari membantu tubuh “reset” secara alami.
4. Terlalu Keras pada Diri Sendiri
Perfeksionisme dan self-criticism berlebihan bisa membuat Anda merasa “tua” secara mental. Orang yang terus-menerus mengkritik diri sendiri cenderung mengalami stres kronis.
Dampaknya:
Rasa lelah emosional
Kehilangan rasa percaya diri
Wajah sering terlihat tegang
Ganti dengan: self-compassion. Perlakukan diri Anda seperti Anda memperlakukan teman dekat—dengan pengertian, bukan tekanan.
5. Menghindari Hal Baru
Rutinitas memang nyaman, tetapi terlalu lama berada di zona nyaman dapat membuat otak “stagnan.” Psikologi menunjukkan bahwa belajar hal baru menjaga otak tetap aktif dan fleksibel.
Dampaknya:
Merasa bosan dan tidak bersemangat
Kreativitas menurun
Hidup terasa monoton
Ganti dengan: mencoba sesuatu yang baru setiap minggu—entah itu hobi, makanan, atau aktivitas sederhana yang belum pernah dilakukan.
6. Terlalu Banyak Waktu di Media Sosial
Scroll tanpa henti mungkin terasa santai, tetapi sering kali justru membuat Anda membandingkan diri dengan orang lain. Ini bisa merusak kepercayaan diri dan memicu stres.
Dampaknya:
Perasaan tidak cukup baik
Kecemasan meningkat
Waktu produktif terbuang
Ganti dengan: batas waktu penggunaan media sosial. Gunakan waktu luang untuk aktivitas yang benar-benar mengisi energi Anda.
7. Menahan Emosi
Banyak orang percaya bahwa menahan emosi adalah tanda kekuatan, padahal justru sebaliknya. Emosi yang dipendam dapat muncul dalam bentuk stres fisik dan mental.
Dampaknya:
Ketegangan tubuh
Mudah lelah
Hubungan sosial terganggu
Ganti dengan: mengekspresikan emosi secara sehat—melalui tulisan, percakapan, atau aktivitas kreatif.
8. Mengabaikan Hubungan Sosial
Manusia adalah makhluk sosial. Isolasi atau kurangnya interaksi yang bermakna dapat mempercepat “penuaan emosional.”
Dampaknya:
Merasa kesepian
Motivasi menurun
Kesehatan mental terganggu
Ganti dengan: membangun koneksi yang tulus. Tidak perlu banyak, yang penting berkualitas.
Menjadi lebih muda dalam 30 hari bukanlah tentang perubahan drastis, melainkan konsistensi dalam kebiasaan kecil. Dengan menghilangkan delapan kebiasaan di atas, Anda tidak hanya akan terlihat lebih segar, tetapi juga merasa lebih hidup dari dalam.
Ingat, usia hanyalah angka—tetapi energi, sikap, dan cara Anda menjalani hiduplah yang benar-benar menentukan seberapa “muda” Anda sebenarnya.
