8 Kesalahan Gaya Hidup Ini Tanpa Disadari Membuat Orang Terlihat Lebih Tua dari Usia Sebenarnya

JawaPos.com - Pernah melihat seseorang yang usianya sebenarnya masih muda, tetapi tampak jauh lebih tua? Sebaliknya, ada juga orang yang tetap terlihat segar dan awet muda meskipun usia mereka sudah tidak lagi muda.

Ternyata, selain faktor genetik, psikologi dan kebiasaan hidup sehari-hari memainkan peran besar dalam bagaimana seseorang “terlihat” secara usia.

Menurut berbagai kajian dalam psikologi perilaku, banyak orang tanpa sadar menjalani pola hidup yang justru mempercepat kesan penuaan—baik secara fisik maupun mental.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kesalahan gaya hidup yang sering dilakukan tanpa disadari.

1. Terlalu Sering Stres dan Tidak Mengelolanya dengan Baik

Stres bukan hanya memengaruhi pikiran, tetapi juga tercermin langsung pada wajah dan bahasa tubuh. Orang yang terus-menerus berada dalam tekanan cenderung memiliki ekspresi tegang, garis wajah yang lebih dalam, dan energi yang tampak “berat”.

Dalam psikologi, stres kronis juga dikaitkan dengan kelelahan emosional (emotional exhaustion), yang membuat seseorang terlihat lesu dan kurang hidup. Bukan hanya terlihat lebih tua, tapi juga terasa lebih tua dari dalam.