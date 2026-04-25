8 Perbedaan Kecil yang Menentukan Siapa yang Menjadi Kaya dan Siapa yang Hanya Menghabiskan Uang

JawaPos.Com - Perbedaan antara seseorang yang mampu membangun kekayaan dan seseorang yang terus merasa kekurangan sering kali tidak terlihat dari luar.

Keduanya mungkin memiliki penghasilan yang tidak jauh berbeda, bahkan peluang yang serupa. Namun, hasil yang dicapai bisa sangat kontras.

Perbedaan itu tidak selalu berasal dari keputusan besar. Justru, dalam banyak kasus, hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari menjadi penentu arah keuangan.

Cara berpikir, kebiasaan sederhana, hingga sikap terhadap uang perlahan membentuk pola yang menentukan apakah seseorang akan berkembang atau justru terjebak dalam siklus yang sama.

Kebiasaan ini sering kali dilakukan tanpa disadari. Namun, ketika dilihat dalam jangka panjang, dampaknya sangat besar.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan perbedaan kecil yang menjadi penentu antara mereka yang mampu membangun kekayaan dan mereka yang hanya menghabiskan uang.

1. Fokus pada Nilai, Bukan Sekadar Harga

Orang yang membangun kekayaan cenderung melihat nilai dari suatu pengeluaran.

Mereka tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga manfaat yang akan diperoleh.

Sebaliknya, seseorang yang hanya menghabiskan uang sering kali tergoda oleh harga murah atau diskon, tanpa benar-benar memikirkan apakah hal tersebut diperlukan.

Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang sangat berpengaruh terhadap bagaimana uang digunakan dan dikembangkan.

2. Memikirkan Jangka Panjang, Bukan Hanya Kepuasan Sesaat

Setiap keputusan finansial memiliki dampak yang bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Orang yang berhasil membangun kekayaan cenderung mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan.