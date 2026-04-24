Jika Anda Ingin Sukses dalam Hidup tetapi Selalu Merasa Lelah, Ucapkan Selamat Tinggal pada 10 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa rasa lelah ini sering kali bukan karena terlalu banyak pekerjaan, melainkan karena kebiasaan sehari-hari yang menguras energi tanpa disadari.



Jika Anda merasa selalu capek meskipun tidak melakukan hal besar, mungkin saatnya mengevaluasi kebiasaan Anda.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan jika ingin hidup lebih produktif, fokus, dan sukses.



1. Menunda-nunda (Prokrastinasi)



Menunda pekerjaan mungkin terasa ringan di awal, tetapi secara psikologis justru menciptakan stres laten. Pikiran Anda tetap “terikat” pada tugas yang belum selesai, sehingga energi mental terus terkuras.



Solusi: Mulai dari tugas kecil. Prinsip “5 menit pertama” sering efektif untuk mengatasi hambatan awal.



2. Terlalu Banyak Mengonsumsi Informasi



Scroll media sosial, berita, video—tanpa sadar otak Anda dipenuhi informasi berlebihan. Ini disebut cognitive overload.



Dampaknya: Sulit fokus, cepat lelah, dan menurunnya kemampuan mengambil keputusan.



Solusi: Batasi konsumsi konten. Pilih informasi yang benar-benar relevan.



3. Perfeksionisme Berlebihan



Keinginan untuk sempurna sering terlihat positif, tetapi psikologi menunjukkan bahwa perfeksionisme bisa menyebabkan kelelahan kronis.



Masalahnya: Anda menghabiskan terlalu banyak energi untuk hal-hal kecil.



Solusi: Fokus pada “cukup baik” daripada “sempurna”.



4. Kurang Tidur Berkualitas



Ini mungkin terdengar klise, tetapi tetap menjadi faktor paling besar. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga menurunkan fungsi kognitif.



Solusi: Prioritaskan kualitas tidur, bukan hanya durasi. Hindari layar sebelum tidur.



5. Multitasking Berlebihan



Banyak orang bangga bisa multitasking, padahal otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk itu.



Fakta psikologis: Multitasking justru menurunkan efisiensi dan meningkatkan kelelahan mental.



Solusi: Kerjakan satu hal dalam satu waktu (single-tasking).



6. Menghindari Aktivitas Fisik



Ironisnya, semakin Anda tidak bergerak, semakin Anda merasa lelah.



Penjelasan: Olahraga meningkatkan energi melalui pelepasan endorfin dan peningkatan aliran darah.



Solusi: Mulai dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki 10–15 menit.



7. Lingkungan yang Negatif



Berada di sekitar orang yang selalu mengeluh atau pesimis bisa menguras energi emosional Anda.



Efeknya: Anda ikut merasa lelah, bahkan tanpa alasan jelas.



Solusi: Batasi interaksi dengan energi negatif, dan cari lingkungan yang suportif.



8. Tidak Memiliki Tujuan yang Jelas



Tanpa arah yang jelas, setiap aktivitas terasa berat dan tidak bermakna.



Secara psikologis: Otak lebih termotivasi ketika memiliki tujuan yang spesifik.



Solusi: Tetapkan tujuan kecil dan realistis untuk memberi rasa pencapaian.



9. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Self-criticism berlebihan bisa menguras energi mental lebih dari yang Anda kira.



Contoh: Terus menyalahkan diri atas kesalahan kecil.



Solusi: Latih self-compassion—perlakukan diri sendiri seperti Anda memperlakukan teman.



10. Tidak Pernah Benar-benar Istirahat



Banyak orang “istirahat” sambil tetap memikirkan pekerjaan atau membuka gadget.



Masalahnya: Otak tidak pernah benar-benar reset.



Solusi: Jadwalkan waktu istirahat yang benar-benar bebas dari distraksi.



Penutup



Kesuksesan bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi juga tentang mengelola energi dengan bijak. Psikologi modern menekankan bahwa kebiasaan kecil sehari-hari memiliki dampak besar terhadap tingkat energi dan produktivitas kita.



Jika Anda merasa selalu lelah, mungkin bukan karena Anda kurang kuat—melainkan karena ada kebiasaan yang diam-diam menguras Anda.



