Tips Memilih Alat Pumping dari Pakar Laktasi agar ASI Melimpah di Tengah Kesibukan Kerja

Para pembicara dalam peluncuran pompa ASI Eufy baru-baru ini di Jakarta. (Nurul Adriyana)
JawaPos.com – Menyusui menjadi salah satu perjalanan ibu dan anak yang sangat berharga. Pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif pun diupayakan agar sang buah hati mendapatkan asupan nutrisi yang optimal.
Namun, karena tuntutan pekerjaan, ibu menyusui terkadang harus memompa air susu demi bisa memberikan ASI meski tidak berada di rumah. Kekhawatiran ASI seret pun tak jarang menghantui para ibu menyusui.
Terkait tantangan menyusui, Pakar Laktasi Jamilatus Sadiyah, mengungkapkan, untuk mendapatkan ASI yang melimpah alias cukup tidak hanya terletak pada ketersediaan waktu dan alat. Tetapi juga pada bagaimana ibu dapat menjaga ritme menyusui secara konsisten di tengah berbagai aktivitas harian.
Misalnya, kalaupun tidak menyusui secara langsung, upayakan tetap memompa asi diwaktu yang sudah dijadwalkan. Hal ini bisa menjaga kuantitas ASI terjaga.
Sebab, dalam praktiknya, banyak ibu menghadapi kendala seperti rasa tidak nyaman, kelelahan, atau keterbatasan waktu, yang pada akhirnya memengaruhi frekuensi menyusui maupun pumping. Padahal, menjaga ritme ini sangat penting untuk mempertahankan produksi asi tetap optimal
“Kunci dari keberhasilan menyusui adalah konsistensi dan kenyamanan,” jelas Jamilatus dalam peluncuran pompa ASI Eufy baru-baru ini di Jakarta.
Selain ritme yang konsisten, pemilihan alat juga penting ketika memompa ASI. Ketika bekerja, usahakan memilih alat yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun atau handsfree.
Sehingga, ketika banyak pekerjaan di kantor, ibu menyusui tetap bisa memompa ASI tanp harus meninggalkan pekerjaa. Begitupun sebaliknya, ibu tak perlu mengorbankan waktu pumping hanya untuk menyelesaikan pekerjaan.
“Ketika ibu merasa lebih nyaman dan memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu, maka peluang untuk mempertahankan pemberian ASI eksklusif juga menjadi lebih besar, bahkan bagi ibu yang aktif atau bekerja,” tambahnya.
Lalu, perhatikan juga fitur-fitur tambahannya. Misalnya pengaturan durasi pumping lewat aplikasi hingga penghangat pada alat pumping sebelum memompa.
