Sering Kelaparan dan Ngidam Tengah Malam Setelah Usia 50? Ini 8 Cara Cerdas Mengatasinya Tanpa Harus Menahan Diri Secara Berlebihan

JawaPos.com - Semakin bertambah usia, tubuh mengalami banyak perubahan yang sering kali tidak disadari. Mulai dari metabolisme yang melambat hingga pola tidur yang berubah, semuanya bisa berdampak pada kebiasaan sehari-hari—termasuk pola makan.

Salah satu hal yang cukup sering dialami adalah keinginan ngemil di malam hari. Banyak orang mengira ini hanya soal kebiasaan atau kurang disiplin, padahal ada faktor biologis yang turut berperan, terutama setelah memasuki usia 50 tahun.

Keinginan makan di malam hari pun bisa terasa lebih kuat dan sulit dikendalikan dibandingkan saat masih muda. Namun, kabar baiknya, kebiasaan ini tetap bisa diatasi dengan langkah-langkah sederhana tanpa harus merasa tersiksa.

Hal ini juga dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Isabella Pacinelli di YourTango, yang mengungkap bahwa ada sejumlah strategi praktis untuk membantu mengurangi kebiasaan ngemil larut malam, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun.

Berikut 8 cara cerdas yang bisa dicoba:

1. Pastikan Makan Malam Sudah Cukup Mengenyangkan

Memulai malam dengan perut kenyang adalah langkah paling sederhana untuk mencegah rasa lapar datang kembali. Makanan yang seimbang membantu tubuh merasa puas lebih lama.

Jika masih muncul keinginan makan, bisa jadi itu bukan lapar, melainkan kebiasaan atau rasa bosan.

2. Biasakan Jalan Santai Setelah Makan