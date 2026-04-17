Sudah Tahu Gula Stevia? Pemanis dari Ekstrak Daun yang Jauh Lebih Manis dan Rendah Kalori

Foto tanaman stevia dan sesendok gula (Healthline.com)
JawaPos.com - Tidak semua orang bisa bebas menikmati segala jenis makanan. Namun, berkat kehadiran berbagai bahan alternatif, mereka tetap dapat mencicipi hidangan yang biasanya menjadi pantangan.
Sebagai contoh, penderita gula darah tinggi perlu mencari pemanis pengganti yang tidak memicu lonjakan kadar gula dalam tubuh.
Saat ini, sudah tersedia beragam pilihan gula alternatif yang bisa dieksplorasi hingga mereka menemukan jenis yang paling sesuai dengan selera.
Gula Stevia
Dilansir dari Halodoc, gula stevia berasal dari tanaman stevia rebaudiana yang biasa digunakan oleh masyarakat Paraguay dan Brazil sebagai pemanis buatan.
Dalam daun stevia ada kandungan stevioside dan rebaudioside yang memiliki rasa manis. Rasa manis ini diklaim ratusan kali lipat lebih tinggi daripada gula biasa.
Karena rasanya yang sangat manis, kita tidak perlu menggunakan gula stevia sebanyak gula pasir biasa. Dengan begitu, kita tidak akan mengonsumsi kalori lebih sedikit pula.
Dilansir dari Cleveland Clinic, cara pembuatan ekstrak stevia sama seperti kita membuat teh. Ketika dimasak dengan air, glikosida steviol keluar dari daun dalam bentuk yang paling bersih dan murni. Lalu kita bisa mengubah air ekstraksi menjadi bubuk melalui proses pengeringan.
Membantu Penderita Diabetes
Dilansir dari Health, stevia dapat membantu banyak penderita diabetes atau orang-orang yang ingin mengontrol gula darah mereka karena stevia tidak memiliki karbohidrat sebanyak gula biasa.
