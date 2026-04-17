Mudah dan Cepat, Ini 5 Tips Ampuh Hilangkan Mata Panda

Ilustrasi mata panda atau lingkaran hitam di sekitar mata akibat perubahan jam tidur. (freepik/Kmpzzz) JawaPos.com - Lingkaran hitam di bawah mata, atau yang sering disebut mata panda, kerap membuat wajah tampak lelah dan kurang segar. Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai hal, mulai dari kurang istirahat, stres, paparan sinar matahari, hingga kebiasaan tidur larut malam. Meski begitu, mengatasinya tidak harus dengan perawatan mahal. Ada beberapa langkah sederhana dan alami yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Berdasarkan informasi dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara efektif untuk membantu mengurangi mata panda sekaligus membuat wajah terlihat lebih cerah.

1. Gunakan Kompres Dingin

Cara pertama untuk dapat menghilangkan mata panda yaitu dengan menggunakan kompres dingin.

Kamu dapat memberi kompres dingin di bawah mata guna mengecilkan pembuluh darah yang melebar. Kamu cukup membungkus es batu dengan kain bersih atau rendam kain di dalam air dingin dan tempatkan di kulit sekitar mata yang menggelap selama 15-20 menit.

2. Kompres dengan Kantong Teh Celup

Teh dipercaya dapat mengandung kafein dan antioksidan yang mampu memperbaiki sirkulasi darah dan mencerahkan kulit.

Untuk mengatasi mata panda, kamu bisa mengompres mata selama 15-20 menit dengan teh basah yang telah didinginkan di dalam kulkas.

3. Mencukupi Kebutuhan Cairan di Dalam Tubuh

Selanjutnya untuk dapat menghilangkan mata panda yaitu dengan mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh.

Kamu perlu minum air putih minimal 8 gelas setiap hari agar kebutuhan cairan tubuh terpenuhi. Hal ini karena kekurangan cairan tubuh dapat membuat kamu lesu dan mata panda semakin jelas terlihat.