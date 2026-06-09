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Naila Putri Saragih
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.21 WIB

8 Cara Ampuh Menyelesaikan Buku Bacaan sampai Tuntas, Dijamin Tidak Terbengkalai Lagi

lustrasi membaca buku/freepik - Image

lustrasi membaca buku/freepik

Jawapos.com Punya banyak tumpukan buku di rumah tapi tidak satu pun selesai dibaca? Fenomena menimbun buku tanpa membacanya ini sering kali dipicu oleh gempuran distraksi digital dan hilangnya fokus.

Melansir dari EF Indonesia dan Glints, menuntaskan sebuah buku sangat penting untuk menjaga kapasitas kognitif, mereduksi stres di tengah kesibukan kerja, serta meningkatkan ketajaman memori otak. Selain itu, konsistensi membaca juga efektif untuk memperluas kosakata dan meningkatkan keterampilan komunikasi profesional kamu.

Kuncinya bukan menyediakan waktu berjam-jam, melainkan membangun ritual membaca yang konsisten serta memanfaatkan sela-sela waktu luang dengan baik. Biar koleksi bukumu tidak lagi terbengkalai dan berdebu, berikut 8 cara ampuh menuntaskan buku bacaan dari halaman pertama hingga lembar terakhir:

1. Tentukan Target Halaman Per Hari, Bukan Per Jam

Menargetkan waktu membaca sering kali tidak efektif karena pikiran mudah melayang dan kamu akan terus-menerus melihat jam. Sebaliknya, tentukan target halaman, misalnya 20 halaman per hari. Target yang konkret dan terukur jauh lebih mudah dicapai dan memberi rasa pencapaian (sense of achievement) yang nyata setiap harinya.

2. Baca di Waktu yang Sama Setiap Hari

Konsistensi waktu membantu otak membentuk kebiasaan otomatis (automatic habit). Pilih satu slot waktu tetap yang tidak bisa diganggu gugat untuk dijadikan ritual harian. Kamu bisa memanfaatkan waktu transisi seperti 30 menit saat bangun tidur di pagi hari atau sebelum tidur di malam hari untuk membaca buku secara rileks.

3. Jauhkan Ponsel Saat Membaca

Notifikasi adalah musuh terbesar dalam sesi membaca. Letakkan ponsel di ruangan berbeda atau aktifkan mode fokus selama sesi membaca berlangsung. Penelitian menunjukkan bahwa sekadar kehadiran ponsel di meja meski dalam keadaan mati atau tidak digunakan sudah cukup untuk mengurangi kapasitas kognitif dan merusak konsentrasi seseorang.

4. Pilih Buku yang Memang Kamu Inginkan, Bukan yang Seharusnya Kamu Baca

Editor: Setyo Adi Nugroho
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