Irfan Ferdiansyah
16 April 2026, 16.30 WIB

Jika Seseorang Benar-Benar Menghargai Kehadiran Anda, Mereka Akan Selalu Melakukan 9 Hal Spesifik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menghargai kehadiran orang lain. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang menghargai kehadiran orang lain. (Freepik/freepik)


JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, kita sering bertanya-tanya: apakah orang ini benar-benar menghargai saya? Pertanyaan ini wajar, karena manusia pada dasarnya membutuhkan pengakuan, penerimaan, dan rasa dihargai dalam hubungan—baik itu pertemanan, keluarga, maupun percintaan.

Psikologi menjelaskan bahwa penghargaan terhadap seseorang tidak hanya ditunjukkan lewat kata-kata, tetapi terutama melalui tindakan yang konsisten. Orang yang benar-benar menghargai kehadiran Anda akan menunjukkan pola perilaku tertentu yang relatif stabil.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 tanda spesifik yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar menghargai Anda.

1. Mereka Mendengarkan Anda dengan Sungguh-Sungguh

Bukan sekadar mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan. Mereka tidak sibuk dengan ponsel saat Anda berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan mampu mengingat hal-hal kecil yang Anda ceritakan.

Dalam psikologi komunikasi, ini disebut active listening, yaitu bentuk perhatian penuh yang menunjukkan bahwa keberadaan Anda penting bagi mereka.

2. Mereka Menghargai Waktu Anda

Orang yang menghargai Anda tidak akan sering datang terlambat tanpa alasan, membatalkan janji secara sembarangan, atau membuat Anda menunggu tanpa kepastian.

Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Ketika seseorang menghormati waktu Anda, itu berarti mereka menghormati Anda sebagai individu.

3. Mereka Konsisten, Bukan Hanya Sesekali Baik

Siapa pun bisa bersikap baik sesekali. Namun, orang yang benar-benar menghargai Anda akan menunjukkan konsistensi dalam sikap dan perhatian mereka.

Psikologi hubungan menekankan bahwa konsistensi adalah indikator utama dari ketulusan. Tanpa konsistensi, perhatian hanyalah kebetulan, bukan komitmen.

4. Mereka Menghargai Batasan Anda

Setiap orang memiliki batasan emosional, fisik, dan mental. Orang yang menghargai Anda tidak akan memaksa, menekan, atau membuat Anda merasa bersalah ketika Anda mengatakan “tidak”.

Mereka memahami bahwa batasan bukan penolakan, melainkan bentuk perlindungan diri yang sehat.

5. Mereka Mendukung Anda, Bukan Menyaingi Secara Tidak Sehat

Ketika Anda berhasil, mereka ikut senang—bukan iri atau meremehkan. Mereka mendukung impian Anda dan tidak merasa terancam oleh perkembangan Anda.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan secure attachment, di mana seseorang merasa cukup aman sehingga tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa berharga.

6. Mereka Hadir di Saat Sulit, Bukan Hanya Saat Senang

Banyak orang ada ketika semuanya berjalan baik. Namun, hanya sedikit yang tetap tinggal ketika Anda mengalami kesulitan.

Orang yang benar-benar menghargai Anda akan tetap hadir, mendukung, dan membantu sebisa mereka—bahkan ketika situasi tidak nyaman.

7. Mereka Berusaha Memahami, Bukan Menghakimi

Alih-alih langsung mengkritik atau menyalahkan, mereka mencoba memahami sudut pandang Anda. Mereka memberi ruang untuk dialog, bukan sekadar penilaian sepihak.

Ini menunjukkan empati, yaitu kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain—salah satu fondasi utama hubungan yang sehat.

8. Mereka Mengakui Kesalahan dan Mau Memperbaiki Diri

Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, orang yang menghargai Anda akan bertanggung jawab atas kesalahan mereka.

Mereka tidak defensif, tidak menyalahkan Anda, dan bersedia berubah. Dalam psikologi, ini menunjukkan emotional maturity atau kedewasaan emosional.

9. Mereka Membuat Anda Merasa Aman Menjadi Diri Sendiri

Ini mungkin tanda paling penting. Anda tidak merasa harus berpura-pura, menyesuaikan diri secara berlebihan, atau takut dihakimi.

Kehadiran mereka menciptakan ruang aman di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa tekanan. Rasa aman ini adalah inti dari hubungan yang sehat dan bermakna.

Penutup

Menghargai seseorang bukanlah tentang gestur besar sesekali, melainkan tentang tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Jika seseorang menunjukkan sebagian besar dari tanda-tanda di atas, besar kemungkinan mereka benar-benar menghargai kehadiran Anda. Sebaliknya, jika tanda-tanda ini jarang terlihat, mungkin sudah saatnya Anda mengevaluasi hubungan tersebut.

Ingat, Anda layak berada di sekitar orang-orang yang tidak hanya membutuhkan Anda, tetapi juga benar-benar menghargai Anda.***
Editor: Novia Tri Astuti
