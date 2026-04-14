Ramalan Zodiak Taurus 14 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak Taurus mungkin merasa sedikit kewalahan karena tanggung jawab yang cenderung meningkat. Ini adalah periode perubahan dan Taurus merasa sedikit bingung karena harus mengurus beberapa tugas tambahan.
Namun, hal baik yang dapat muncul dari hal ini adalah bahwa peluang baru akan memperluas cakrawala Taurus. Jadi, bersikaplah terbuka terhadap tantangan, betapapun menakutkannya itu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 14 April 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak Taurus perlu memenuhi komitmen yang telah dibuat dengan pasangan agar tidak menimbulkan gesekan lebih lanjut. Terkait karir, identifikasi waktu untuk mengerjakan tujuan karir dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya.
Sementara itu, rasa sakit dan nyeri yang dirasakan Taurus akan jauh lebih baik dan olahraga teratur mulai menunjukkan hasil. Terkait keuangan, kecerdasan akan membawa imbalan finansial dan Taurus akan dipercaya untuk melakukan tanggung jawab tambahan di tempat kerja.
Cinta Taurus
Hari ini, Taurus akan menemukan bahwa masalah muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Taurus mungkin tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan lebih lanjut. Masalah sosial akan benar-benar menjadi penyebab hari yang menantang dalam banyak hal.
Karir Taurus
Jika merupakan seorang pekerja kantoran, hari ini Taurus harus fokus pada penjadwalan dan perencanaan. Buatlah bagan tanggung jawab, rapat, dan tujuan. Identifikasi waktu yang tersedia untuk mengerjakan tujuan tersebut dan sumber daya yang Taurus butuhkan untuk mencapainya.
