Irfan Ferdiansyah
10 April 2026, 03.37 WIB

Jika Tujuan Anda Adalah Menjadi Lebih Bahagia dan Lebih Percaya Diri Tahun Depan, Mulailah Melakukan 8 Hal Kecil Ini Sekarang Menurut Psikologi

seseorang yang lebih bahagia dan percaya diri (Freepik/pokpak05)


JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri datang dari perubahan besar—pekerjaan baru, hubungan baru, atau pencapaian besar dalam hidup. Padahal, menurut psikologi, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak yang jauh lebih kuat dan bertahan lama.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda ingin menjadi versi diri yang lebih bahagia dan lebih percaya diri tahun depan, Anda tidak perlu menunggu momen “yang tepat”. Anda bisa mulai sekarang, dengan langkah-langkah sederhana berikut ini.

1. Berhenti Terlalu Keras pada Diri Sendiri

Salah satu penyebab utama rendahnya kepercayaan diri adalah kritik diri yang berlebihan. Banyak orang berbicara pada dirinya sendiri dengan cara yang tidak akan pernah mereka gunakan pada orang lain.

Psikologi menyebut ini sebagai self-talk negatif. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengikis harga diri secara perlahan.

Mulai sekarang:

Sadari ketika Anda mengkritik diri sendiri
Ganti dengan kalimat yang lebih realistis dan penuh empati
Perlakukan diri Anda seperti sahabat sendiri
2. Fokus pada Progres, Bukan Kesempurnaan

Perfeksionisme sering disalahartikan sebagai standar tinggi. Padahal, dalam banyak kasus, perfeksionisme justru menghambat kebahagiaan.

Orang yang bahagia cenderung menghargai kemajuan kecil, bukan hanya hasil akhir.

Mulai sekarang:

Rayakan pencapaian kecil
Catat progres harian, sekecil apa pun
Terima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses
3. Kurangi Perbandingan Sosial

Di era media sosial, sangat mudah membandingkan diri dengan orang lain. Namun, perbandingan ini hampir selalu tidak adil—karena Anda membandingkan “belakang layar” hidup Anda dengan “highlight” orang lain.

Menurut psikologi, terlalu sering membandingkan diri bisa menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan kecemasan.

Mulai sekarang:

Batasi waktu di media sosial
Sadari bahwa setiap orang punya perjalanan berbeda
Fokus pada perkembangan diri sendiri
4. Bangun Rutinitas Kecil yang Konsisten

Kebahagiaan bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Rutinitas memberikan rasa stabilitas dan kontrol, yang sangat penting untuk kesehatan mental.

Mulai sekarang:

Bangun dan tidur di waktu yang konsisten
Sisihkan waktu untuk diri sendiri setiap hari
Mulai dari kebiasaan kecil (misalnya membaca 5 menit)
5. Latih Rasa Syukur Secara Sadar

Rasa syukur adalah salah satu faktor paling kuat yang terbukti meningkatkan kebahagiaan.

Otak manusia cenderung fokus pada hal negatif (negativity bias), sehingga melatih rasa syukur membantu menyeimbangkan perspektif kita.

Mulai sekarang:

Tulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari
Hargai hal-hal kecil (cuaca, makanan, momen tenang)
Ucapkan terima kasih lebih sering
6. Berani Keluar dari Zona Nyaman

Kepercayaan diri tidak muncul dari berpikir, tetapi dari pengalaman. Setiap kali Anda mencoba hal baru dan berhasil melewatinya, otak Anda belajar bahwa Anda mampu.

Mulai sekarang:

Lakukan satu hal kecil yang menantang setiap minggu
Tidak harus besar—cukup sedikit di luar kebiasaan
Fokus pada keberanian, bukan hasil
7. Jaga Kesehatan Fisik Anda

Tubuh dan pikiran saling terhubung. Kurang tidur, pola makan buruk, dan kurang gerak bisa berdampak langsung pada mood dan rasa percaya diri.

Mulai sekarang:

Tidur cukup (7–8 jam)
Bergerak lebih sering (jalan kaki, olahraga ringan)
Perhatikan asupan makanan
8. Kelilingi Diri dengan Orang yang Mendukung

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara Anda melihat diri sendiri.

Jika Anda terus berada di sekitar orang yang meremehkan atau negatif, kepercayaan diri Anda akan ikut terpengaruh.

Mulai sekarang:

Habiskan lebih banyak waktu dengan orang yang suportif
Batasi interaksi dengan orang yang toxic
Cari komunitas yang positif
Penutup

Menjadi lebih bahagia dan lebih percaya diri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Namun, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu perubahan besar untuk mencapainya.

Cukup mulai dari hal kecil—hari ini.

Karena pada akhirnya, kehidupan yang lebih baik bukan dibangun dari satu langkah besar, melainkan dari ratusan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dan mungkin, setahun dari sekarang, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa keputusan kecil yang Anda ambil hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Anda.***
Editor: Novia Tri Astuti
