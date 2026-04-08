Lagi Pengen Mager? Ini 5 Alasan Kenapa Berdiam Diri di Rumah Itu Self-Care

JawaPos.com – Pernahkah kamu merasa capek banget dan cuma pengen guling-guling di kasur seharian tanpa diganggu siapa pun? Bahkan sering menolak ajakan nongkrong teman?

Tenang saja, memilih buat tetap di rumah itu bukan berarti kamu malas atau nggak asyik kok, tapi itu termasuk cara tubuh minta istirahat.

Di tengah hidup yang menuntut kita buat selalu "on" dan produktif, staying in atau berdiam di rumah jadi momen paling pas buat nge-recharge baterai mental yang sudah lowbat.

Jadi, jangan merasa bersalah, karena memberi waktu buat diri sendiri itu penting banget supaya tidak gampang stres.

Dilansir dari Real Simple, inilah beberapa alasan kenapa santai di rumah itu termasuk self-care yang berfaedah.

1. Pikiran tidak Mudah Capek

Sadar tidak jika keluar rumah itu membutuhkan banyak berpikir? Mulai dari pakai baju apa, lewat jalan mana, sampai mau makan di mana.

Namun, dengan tetap di rumah, kamu seolah memberi kesempatan pikiran untuk berlibur sejenak.

2. Mengisi Kembali Baterai Sosial