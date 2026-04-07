10 Kebiasaan Malam Hari yang Mengungkapkan Apakah Anda Sedang Tenang atau Hanya Kelelahan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Malam hari sering dianggap sebagai waktu paling jujur dalam kehidupan seseorang. Setelah hiruk-pikuk aktivitas seharian mereda, kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri—tanpa distraksi, tanpa tuntutan sosial.

Namun, ada satu hal yang sering disalahartikan: perasaan “tenang” ternyata tidak selalu berarti kita benar-benar damai. Bisa jadi, itu hanyalah tanda kelelahan fisik dan mental yang sudah mencapai batas.

Menurut psikologi, ada perbedaan penting antara ketenangan sejati (inner peace) dan kelelahan (burnout atau exhaustion). Keduanya bisa terasa mirip, tetapi memiliki dampak yang sangat berbeda dalam jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 kebiasaan malam hari yang dapat mengungkapkan apakah Anda sedang benar-benar tenang atau hanya kelelahan.

1. Langsung Tertidur Tanpa Pikiran Apa Pun

Sekilas terlihat positif: begitu kepala menyentuh bantal, Anda langsung tertidur. Namun, ini tidak selalu berarti pikiran Anda damai.

Tanda kelelahan: Anda “pingsan” karena tubuh sudah terlalu lelah, bukan karena pikiran tenang.

Tanda ketenangan: Anda tidur dengan perlahan, merasa nyaman, dan sadar akan transisi menuju tidur.

2. Menghindari Semua Interaksi Sosial di Malam Hari

Menolak chat, telepon, atau sekadar percakapan ringan bisa punya dua makna.