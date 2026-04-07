10 Kebiasaan Malam Hari yang Mengungkapkan Apakah Anda Sedang Tenang atau Hanya Kelelahan Menurut Psikologi

seseorang yang mudah tertidur di malam hari (Freepik/lysenko_andrii)
JawaPos.com - Malam hari sering dianggap sebagai waktu paling jujur dalam kehidupan seseorang. Setelah hiruk-pikuk aktivitas seharian mereda, kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri—tanpa distraksi, tanpa tuntutan sosial.
Namun, ada satu hal yang sering disalahartikan: perasaan “tenang” ternyata tidak selalu berarti kita benar-benar damai. Bisa jadi, itu hanyalah tanda kelelahan fisik dan mental yang sudah mencapai batas.
Menurut psikologi, ada perbedaan penting antara ketenangan sejati (inner peace) dan kelelahan (burnout atau exhaustion). Keduanya bisa terasa mirip, tetapi memiliki dampak yang sangat berbeda dalam jangka panjang.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 kebiasaan malam hari yang dapat mengungkapkan apakah Anda sedang benar-benar tenang atau hanya kelelahan.
1. Langsung Tertidur Tanpa Pikiran Apa Pun
Sekilas terlihat positif: begitu kepala menyentuh bantal, Anda langsung tertidur. Namun, ini tidak selalu berarti pikiran Anda damai.
Tanda kelelahan: Anda “pingsan” karena tubuh sudah terlalu lelah, bukan karena pikiran tenang.
Tanda ketenangan: Anda tidur dengan perlahan, merasa nyaman, dan sadar akan transisi menuju tidur.
2. Menghindari Semua Interaksi Sosial di Malam Hari
Menolak chat, telepon, atau sekadar percakapan ringan bisa punya dua makna.
Kelelahan: Anda tidak punya energi untuk merespons siapa pun.
Ketenangan: Anda secara sadar memilih waktu sendiri untuk recharge, tanpa rasa bersalah.
3. Scroll Tanpa Henti di Ponsel
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven