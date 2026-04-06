Libur Jadi Lebih Bermakna, Ini 5 Cara Mengisi Waktu Luang agar Tidak Terbuang Sia-Sia

JawaPos.com-Waktu libur sering kali menjadi momen yang dinantikan setelah menjalani rutinitas harian yang padat. Banyak orang memanfaatkannya untuk beristirahat dan melepas penat. Namun, tidak sedikit pula yang justru menghabiskan waktu libur tanpa arah, sehingga berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat berarti.
Padahal, waktu luang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendukung keseimbangan hidup. Mengutip berbagai sumber, mengisi waktu libur secara tepat dapat membantu memulihkan energi sekaligus meningkatkan kualitas diri.
Agar waktu libur tidak terbuang sia-sia, berikut lima cara yang bisa dilakukan untuk mengisinya dengan lebih berkualitas:
1. Melakukan Aktivitas Produktif
Waktu libur bisa menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang selama ini tertunda. Aktivitas seperti membaca buku, mengikuti kelas daring, atau menulis dapat membantu menambah wawasan sekaligus melatih kemampuan berpikir. Selain itu, kegiatan produktif juga bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan keterampilan baru tanpa tekanan seperti di hari kerja.
2. Menyalurkan Hobi dan Kreativitas
