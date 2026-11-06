Anti Ribet! Resep Tahu Aci yang Enak dan Cocok Jadi Camilan di Rumah

Resep tahu aci ala Chef Devina Hermawan. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com -- Tahu aci menjadi salah satu jajanan tradisional khas Tegal yang cukup populer dan makanan ini banyak digemari oleh berbagai kalangan.
Camilan ini memiliki tekstur tahu yang lembut dengan adonan aci yang kenyal dan gurih yang membuat camilan ini cocok dinikmati saat bersantai bersama dengan keluarga.
Selain itu, camilan tahu aci ini biasanya disajikan dengan tambahan cabai rawit hijau sebagai pelengkap.
Tahu aci mudah dibuat sendiri di rumah dan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, seperti tahu, tepung tapioka, bawang putih, dan bumbu lainnya.
Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Rabu (4/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat tahu aci yang enak dan cocok jadi camilan di rumah.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tahu aci yang mudah dibuat di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat tahu aci:
· 1 tahu cina
· 2 bawang putih
· 2 daun bawang
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022