Anti Ribet! Resep Tahu Aci yang Enak dan Cocok Jadi Camilan di Rumah

JawaPos.com -- Tahu aci menjadi salah satu jajanan tradisional khas Tegal yang cukup populer dan makanan ini banyak digemari oleh berbagai kalangan.

Camilan ini memiliki tekstur tahu yang lembut dengan adonan aci yang kenyal dan gurih yang membuat camilan ini cocok dinikmati saat bersantai bersama dengan keluarga.

Selain itu, camilan tahu aci ini biasanya disajikan dengan tambahan cabai rawit hijau sebagai pelengkap.

Tahu aci mudah dibuat sendiri di rumah dan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, seperti tahu, tepung tapioka, bawang putih, dan bumbu lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Rabu (4/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat tahu aci yang enak dan cocok jadi camilan di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat tahu aci yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat tahu aci:

· 1 tahu cina

· 2 bawang putih