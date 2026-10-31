Resep Bakwan Bayam Renyah, Camilan Gurih dari Sayuran dan Jagung Manis

Bahan

1 ikat bayam

Jagung manis secukupnya

5 sendok makan tepung terigu

5 sendok makan tepung beras

2 sendok makan tepung maizena

½ sendok teh baking powder

1 sendok teh bawang putih bubuk

1 sendok teh ketumbar bubuk

1 sendok teh garam

½ sendok teh penyedap rasa

200 ml air es

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan bayam, lalu petik daunnya dan buang bagian batang yang terlalu keras. Cuci bayam hingga bersih di bawah air mengalir, kemudian tiriskan. Jika daunnya terlalu besar, potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dicampurkan ke dalam adonan.

2. Siapkan jagung manis dan pisahkan bijinya dari tongkol. Kamu bisa menggunakan jagung manis segar yang sudah diserut atau jagung pipil yang tersedia di rumah. Sisihkan bayam dan jagung yang telah disiapkan.

3. Dalam wadah berukuran cukup besar, campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, dan baking powder. Tambahkan bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, garam, serta penyedap rasa. Aduk semua bahan kering hingga tercampur merata agar bumbu tersebar dengan baik di dalam adonan.

4. Tuangkan air es secara bertahap sambil mengaduk adonan menggunakan sendok atau spatula. Aduk hingga terbentuk adonan yang cukup kental untuk membalut sayuran. Hindari menuangkan seluruh air sekaligus jika ingin lebih mudah mengatur kekentalannya. Adonan yang terlalu encer dapat membuat bakwan sulit dibentuk dan hasilnya kurang renyah.

5. Masukkan bayam dan jagung manis ke dalam adonan tepung. Aduk perlahan hingga seluruh sayuran terlapisi adonan secara merata. Pastikan bayam tidak menggumpal di satu bagian agar setiap bakwan memiliki komposisi sayuran dan tepung yang seimbang.

6. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, ambil satu sendok adonan dan masukkan ke dalam minyak secara perlahan. Pipihkan sedikit agar bakwan matang merata hingga ke bagian tengah.

7. Goreng bakwan hingga bagian bawahnya berwarna kuning keemasan, kemudian balik dan masak sisi lainnya. Hindari memasukkan terlalu banyak adonan sekaligus karena dapat menurunkan suhu minyak dan membuat bakwan menyerap lebih banyak minyak.

8. Setelah bakwan berwarna keemasan dan matang, angkat lalu tiriskan. Ulangi proses menggoreng hingga seluruh adonan habis. Sajikan bakwan bayam selagi hangat agar tekstur renyahnya lebih terasa.



Bakwan bayam ini cocok menjadi alternatif gorengan rumahan dengan bahan sayuran yang mudah ditemukan. Bayam memberikan tekstur lembut, sedangkan jagung manis menambahkan rasa manis alami yang berpadu dengan bumbu gurih. Perpaduan tepung terigu, tepung beras, dan maizena juga membuat hasil gorengan terasa lebih renyah dibandingkan adonan yang hanya menggunakan tepung terigu.



Agar bakwan tidak mudah lembek, pastikan bayam sudah ditiriskan sebelum dicampurkan ke adonan. Penggunaan air es juga membantu menjaga adonan tetap dingin sebelum digoreng, sementara minyak yang cukup panas membantu membentuk lapisan luar yang renyah. Kamu bisa menikmati bakwan bayam sebagai camilan sore dengan cabai rawit atau menjadikannya lauk pendamping nasi dan sambal favorit.