Resep Bakwan Bayam Renyah, Camilan Gurih dari Sayuran dan Jagung Manis

Potret bakwan bayam renyah yang cocok untuk camilan atau lauk. (Sumber: instagram.com/@randferdian)
JawaPos.com - Bakwan menjadi salah satu gorengan favorit yang mudah ditemukan dan bisa dibuat dengan berbagai jenis sayuran. Selain menggunakan wortel dan kol, bayam juga bisa diolah menjadi bakwan yang gurih dan renyah. Ditambah jagung manis, gorengan ini memiliki perpaduan tekstur yang menarik dengan rasa sayuran yang lebih beragam.
Resep bakwan bayam dibagikan oleh akun Instagram @randferdian. Bahan utamanya berupa satu ikat bayam dan jagung manis yang dicampur dengan adonan tepung terigu, tepung beras, serta tepung maizena. Kombinasi ketiga jenis tepung tersebut membantu menghasilkan tekstur bakwan yang renyah setelah digoreng.
Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, yaitu bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, garam, dan penyedap rasa. Adonan kemudian dicampur dengan air es sebelum digoreng hingga matang. Resep ini bisa menjadi pilihan untuk mengolah bayam menjadi camilan gurih yang berbeda dari menu sayur sehari-hari.
Baca Juga:Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Keseimbangan Diri
Bahan
1 ikat bayam
Jagung manis secukupnya
5 sendok makan tepung terigu
5 sendok makan tepung beras
2 sendok makan tepung maizena
½ sendok teh baking powder
1 sendok teh bawang putih bubuk
1 sendok teh ketumbar bubuk
1 sendok teh garam
½ sendok teh penyedap rasa
200 ml air es
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan bayam, lalu petik daunnya dan buang bagian batang yang terlalu keras. Cuci bayam hingga bersih di bawah air mengalir, kemudian tiriskan. Jika daunnya terlalu besar, potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dicampurkan ke dalam adonan.
2. Siapkan jagung manis dan pisahkan bijinya dari tongkol. Kamu bisa menggunakan jagung manis segar yang sudah diserut atau jagung pipil yang tersedia di rumah. Sisihkan bayam dan jagung yang telah disiapkan.
3. Dalam wadah berukuran cukup besar, campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, dan baking powder. Tambahkan bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, garam, serta penyedap rasa. Aduk semua bahan kering hingga tercampur merata agar bumbu tersebar dengan baik di dalam adonan.
4. Tuangkan air es secara bertahap sambil mengaduk adonan menggunakan sendok atau spatula. Aduk hingga terbentuk adonan yang cukup kental untuk membalut sayuran. Hindari menuangkan seluruh air sekaligus jika ingin lebih mudah mengatur kekentalannya. Adonan yang terlalu encer dapat membuat bakwan sulit dibentuk dan hasilnya kurang renyah.
5. Masukkan bayam dan jagung manis ke dalam adonan tepung. Aduk perlahan hingga seluruh sayuran terlapisi adonan secara merata. Pastikan bayam tidak menggumpal di satu bagian agar setiap bakwan memiliki komposisi sayuran dan tepung yang seimbang.
6. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, ambil satu sendok adonan dan masukkan ke dalam minyak secara perlahan. Pipihkan sedikit agar bakwan matang merata hingga ke bagian tengah.
7. Goreng bakwan hingga bagian bawahnya berwarna kuning keemasan, kemudian balik dan masak sisi lainnya. Hindari memasukkan terlalu banyak adonan sekaligus karena dapat menurunkan suhu minyak dan membuat bakwan menyerap lebih banyak minyak.
8. Setelah bakwan berwarna keemasan dan matang, angkat lalu tiriskan. Ulangi proses menggoreng hingga seluruh adonan habis. Sajikan bakwan bayam selagi hangat agar tekstur renyahnya lebih terasa.
Bakwan bayam ini cocok menjadi alternatif gorengan rumahan dengan bahan sayuran yang mudah ditemukan. Bayam memberikan tekstur lembut, sedangkan jagung manis menambahkan rasa manis alami yang berpadu dengan bumbu gurih. Perpaduan tepung terigu, tepung beras, dan maizena juga membuat hasil gorengan terasa lebih renyah dibandingkan adonan yang hanya menggunakan tepung terigu.
Agar bakwan tidak mudah lembek, pastikan bayam sudah ditiriskan sebelum dicampurkan ke adonan. Penggunaan air es juga membantu menjaga adonan tetap dingin sebelum digoreng, sementara minyak yang cukup panas membantu membentuk lapisan luar yang renyah. Kamu bisa menikmati bakwan bayam sebagai camilan sore dengan cabai rawit atau menjadikannya lauk pendamping nasi dan sambal favorit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022