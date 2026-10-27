Resep Patin Ala Unagi Jepang, Ikan Fillet Lembut dengan Saus Manis Gurih

Potret patin ala unagi Jepang dengan saus manis gurih, yang meresap sampai dalam. (Sumber: instagram.com/@jennidish)



JawaPos.com - Ikan patin bisa diolah menjadi hidangan ala Jepang yang lezat dengan cita rasa manis dan gurih. Salah satunya patin ala unagi, yaitu ikan fillet yang dimasak dengan balutan tepung, kemudian disajikan bersama saus berbumbu kecap asin dan madu.

Tekstur ikan yang lembut berpadu dengan saus yang meresap membuat menu ini cocok dijadikan lauk makan bersama nasi hangat.



Resep patin ala unagi ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Menggunakan ikan patin fillet, hidangan ini bisa menjadi alternatif bagi pencinta unagi yang ingin mencoba kreasi ikan dengan bahan yang mudah ditemukan. Tambahan butter dan bawang putih juga memberikan aroma gurih yang menggugah selera.



Bahan

Ikan patin fillet secukupnya

2 sdm tepung bumbu

2 sdm tepung maizena

Bawang putih cincang secukupnya

1 sdm butter



Bahan saus:

2 sdm kecap asin

1 sdm madu

½ sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur

½ sdm sake

Kecap manis opsional

Black pepper secukupnya

Sedikit air

1 sdt tepung maizena



Cara Pembuatan

1. Campurkan tepung bumbu dan tepung maizena dalam wadah. Balurkan ikan patin fillet hingga seluruh permukaannya tertutup tepung secara merata.

2. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng ikan patin hingga matang dan bagian luarnya berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan ikan agar tidak terlalu berminyak.

3. Siapkan saus dengan mencampurkan kecap asin, madu, kaldu bubuk atau kaldu jamur, sake, black pepper, sedikit air, dan kecap manis jika suka rasa yang lebih manis. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

4. Larutkan 1 sdt tepung maizena dengan sedikit air, lalu sisihkan untuk mengentalkan saus nantinya.

5. Lelehkan butter di wajan, kemudian tumis bawang putih cincang hingga harum. Tuangkan campuran saus dan masak dengan api sedang sambil diaduk agar bumbu tidak mudah gosong.

6. Masukkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga saus mengental. Sesuaikan kekentalannya dengan selera.

7. Masukkan ikan patin yang sudah digoreng ke dalam wajan. Balik ikan secara perlahan agar saus melapisi permukaannya secara merata tanpa membuat fillet mudah hancur.

8. Masak sebentar hingga saus meresap dan ikan terbalut bumbu. Pastikan ikan matang sempurna sebelum diangkat, lalu sajikan selagi hangat bersama nasi putih.



Patin ala unagi ini menawarkan perpaduan tekstur ikan yang lembut dengan lapisan luar yang gurih serta saus manis asin yang kaya rasa. Penggunaan madu memberikan sentuhan manis, sedangkan bawang putih dan butter menambah aroma yang membuat hidangan semakin menggugah selera.



Untuk hasil yang lebih nikmat, sajikan patin ala unagi bersama nasi putih hangat dan taburan daun bawang atau wijen jika tersedia. Kecap manis juga bisa ditambahkan sesuai selera untuk menghasilkan warna saus yang lebih pekat dan rasa manis yang lebih dominan.