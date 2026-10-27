Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Nola Amalia Rosyada
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.02 WIB

Resep Patin Ala Unagi Jepang, Ikan Fillet Lembut dengan Saus Manis Gurih

Potret patin ala unagi Jepang dengan saus manis gurih, yang meresap sampai dalam. (Sumber: instagram.com/@jennidish)


JawaPos.com - Ikan patin bisa diolah menjadi hidangan ala Jepang yang lezat dengan cita rasa manis dan gurih. Salah satunya patin ala unagi, yaitu ikan fillet yang dimasak dengan balutan tepung, kemudian disajikan bersama saus berbumbu kecap asin dan madu.
 
Tekstur ikan yang lembut berpadu dengan saus yang meresap membuat menu ini cocok dijadikan lauk makan bersama nasi hangat.

Resep patin ala unagi ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Menggunakan ikan patin fillet, hidangan ini bisa menjadi alternatif bagi pencinta unagi yang ingin mencoba kreasi ikan dengan bahan yang mudah ditemukan. Tambahan butter dan bawang putih juga memberikan aroma gurih yang menggugah selera.

Bahan
Ikan patin fillet secukupnya
2 sdm tepung bumbu
2 sdm tepung maizena
Bawang putih cincang secukupnya
1 sdm butter

Bahan saus:
2 sdm kecap asin
1 sdm madu
½ sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur
½ sdm sake
Kecap manis opsional
Black pepper secukupnya
Sedikit air
1 sdt tepung maizena

Cara Pembuatan
1. Campurkan tepung bumbu dan tepung maizena dalam wadah. Balurkan ikan patin fillet hingga seluruh permukaannya tertutup tepung secara merata.
2. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng ikan patin hingga matang dan bagian luarnya berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan ikan agar tidak terlalu berminyak.
3. Siapkan saus dengan mencampurkan kecap asin, madu, kaldu bubuk atau kaldu jamur, sake, black pepper, sedikit air, dan kecap manis jika suka rasa yang lebih manis. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
4. Larutkan 1 sdt tepung maizena dengan sedikit air, lalu sisihkan untuk mengentalkan saus nantinya.
5. Lelehkan butter di wajan, kemudian tumis bawang putih cincang hingga harum. Tuangkan campuran saus dan masak dengan api sedang sambil diaduk agar bumbu tidak mudah gosong.
6. Masukkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga saus mengental. Sesuaikan kekentalannya dengan selera.
7. Masukkan ikan patin yang sudah digoreng ke dalam wajan. Balik ikan secara perlahan agar saus melapisi permukaannya secara merata tanpa membuat fillet mudah hancur.
8. Masak sebentar hingga saus meresap dan ikan terbalut bumbu. Pastikan ikan matang sempurna sebelum diangkat, lalu sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Patin ala unagi ini menawarkan perpaduan tekstur ikan yang lembut dengan lapisan luar yang gurih serta saus manis asin yang kaya rasa. Penggunaan madu memberikan sentuhan manis, sedangkan bawang putih dan butter menambah aroma yang membuat hidangan semakin menggugah selera.

Untuk hasil yang lebih nikmat, sajikan patin ala unagi bersama nasi putih hangat dan taburan daun bawang atau wijen jika tersedia. Kecap manis juga bisa ditambahkan sesuai selera untuk menghasilkan warna saus yang lebih pekat dan rasa manis yang lebih dominan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore