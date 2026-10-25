5 Resep Jamur Enoki Crispy yang Renyah dan Gurih untuk Camilan di Rumah

JawaPos.com - Jamur enoki crispy bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang renyah, gurih, dan mudah dibuat.

Dengan bahan sederhana seperti tepung terigu, tepung maizena, dan bumbu dapur, jamur enoki dapat diolah menjadi gorengan dengan beragam tekstur dan rasa.

Ada juga variasi yang dibungkus nori hingga diberi taburan bumbu balado atau barbecue agar rasanya lebih beragam.

Jamur enoki dikenal memiliki bentuk panjang, tipis, dan berwarna putih. Jamur ini kerap digunakan dalam hidangan berkuah, tumisan, hingga aneka masakan khas Asia.

Namun, enoki juga bisa diolah menjadi camilan dengan lapisan tepung renyah yang cocok dinikmati saat bersantai.

Salah satu kunci membuat jamur enoki crispy adalah mengatur kadar air, menggunakan campuran tepung yang tepat, serta menjaga suhu minyak selama proses penggorengan.

Jika terlalu basah atau digoreng dalam minyak yang kurang panas, lapisan tepung berisiko menyerap minyak dan menjadi kurang renyah.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut lima resep jamur enoki crispy dengan cara pengolahan dan karakter rasa yang berbeda.